Il principe Carlo ancora positivo al Covid: e soltanto ieri sera... Panico a Buckingham Palace

Carlo d’Inghilterra, 73 anni, è risultato positivo per la seconda volta al Covid. Ora dovrà stare in isolamento. La notizia è stata diffusa tramite un tweet: "Questa mattina (giovedì 10 febbraio, ndr) il Principe di Galles è risultato positivo al Covid-19 e ora si sta autoisolando. HRH (His, Her Royal Highness, Sua Altezza Reale, ndr) è profondamente deluso di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile".

La notizia della positività del principe d'Inghilterra arriva poche ore dopo aver partecipato a un evento tenuto dal British Asian Trust al British Museum la scorsa notte a Londra. All'evento, a cui ha partecipato con la moglie, Camilla Parker-Bowles, ha tenuto un discorso a 350 ospiti, tra cui il cancelliere allo Schacchiere (il nostro ministro del Tesoro) , il ministro dell'Interno Priti Patel e il segretario alla salute Sajid Javid.

Carlo è risultato positivo al Covid per la prima volta all'inizio della pandemia nel marzo 2020. In quel caso aveva dichiarato: "Sono stato fortunato nel mio caso... ma ora il virus ce l'ho e posso così capire che cosa hanno passato le altre persone". Nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha registrato una riduzione dei nuovi casi di positività, con 68.214 contagi censiti su oltre un milione di tamponi quotidiani registrati ieri e dunque nel giorno del preannuncio, da parte del premier Boris Johnson, di una possibile normalizzazione pressoché totale dell'emergenza, prima di fine mese, in Inghilterra, segnata dalla revoca dell'obbligo d'isolamento per le persone infettate e dalla riduzione della scala d’allerta da pandemia a endemia.

