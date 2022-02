Donald Trump? "Cosa ha buttato nel cesso della Casa Bianca, intasandolo": l'ultima sconcertante accusa

10 febbraio 2022 a

Rivelazioni imbarazzanti quelle su Donald Trump contenute nel libro Confidence Man. Qui, per la giornalista del New York Times Maggie Haberman, l'ex presidente degli Stati Uniti era solito gettare carte importanti in uno dei gabinetti della residenza, tanto che lo staff lo trovava sempre "otturato da fogli appallottolati". Si tratta, secondo Haberman, di documenti relativi alla Casa Bianca.

Il caso sta facendo scalpore, in quanto emerso proprio nelle ore in cui gli Archivi nazionali americani hanno recuperato 15 scatole di documenti a Mar-a-Lago, la residenza del tycoon in Florida. Peccato però che queste ultime avrebbero invece dovuto essere consegnate alle autorità una volta subentrato Joe Biden. Insomma, una volta concluso il mandato di Trump.

Cosa c'era dentro? Diverse indiscrezioni parlano anche delle missive che Trump avrebbe ricevuto da Kim Jong-un e la nota che il predecessore Barack Obama gli ha lasciato sulla scrivania dello Studio Ovale nel 2017. Trump, tra le altre cose, è anche sospettato di aver stracciato documenti ufficiali violando le norme federali. Niente di vero per il diretto interessato che si difende: "È assolutamente falso che io abbia gettato carte e documenti nel gabinetto della Casa Bianca. È una fake news inventata da un giornalista per avere pubblicità su un libro per lo più fittizio".

