Principe Andrea, la donna che lo sotterra: "Mi ha chiesto se lo prendo nel cu***. Parassita sessuale", racconto-choc

Spuntano nuove testimonianze in grado di mettere ulteriormente in difficoltà il figlio della Regina Elisabetta, il principe Andrea. Il duca di York, che dopo le accuse di abusi sessuali nel caso Epstein ha deciso di rinunciare ai propri titoli, deve fare i conti con un'altra donna. Si tratta di Emma Gruenbaum, massaggiatrice 50enne a cui era stato chiesto di prendersi cura di Andrea. La donna raggiunta dal Sun ha definito il figlio di Elisabetta II un "parassita sessuale costante".

"Sono stato guidata attraverso la casa da un membro dello staff - ha confessato sulle sedute del principe - L'ho seguito su un paio di rampe di scale e sono finita nella camera da letto, una master suite davvero impressionante. Ho detto, 'Oh, non mi sento davvero a mio agio nel farlo nella sua camera da letto'. Ho guardato il lettino da massaggio e ho detto: 'E questo è troppo alto'. Dipendeva dai miei fianchi, quindi sarei stata lì a massaggiare a livello di seno, cosa che ovviamente non volevo. Così ho detto: 'Possiamo spostarlo fuori dalla camera da letto? Non sono a mio agio'". La risposta però è stata "no".

A quel punto la donna si sarebbe chinita mel tentativo di sistemare il letto. "Hey, lo prendi nel c**o?". Una domanda che avrebbe messo in difficoltà Emma: "Mi sono alzata velocemente e mi sono girata. Ero contro il lettino da massaggio e lui era contro di me, bulbo oculare contro bulbo oculare. Quasi mi toccava, era davvero vicino". Poi la massaggiatrice avrebbe iniziato a lavorare, ma da parte del principe non sono mai mancate battute a sfondo sessuale: "Per tutto il tempo parlava di se**o anale. Mi ha chiesto quando avevo fatto l'ultima volta l'amore. È andato avanti e avanti". Racconti che rischiano di mettere non solo in imbarazzo la Corona inglese, ma anche nei guai Andrea. Il principe è infatti finito a processo dopo le pesanti accuse di Virginia Roberts Giuffre, oggi signora ma ai tempi ancora minorenne.

