Lourdes, l'Apparizione della Madonna: 11 febbraio, il giorno che scrive la storia. Proprio oggi...

Oggi, 11 febbraio, si commemora l'Apparizione della Vergine Maria di Lourdes, che per la prima volta si mostrò alla pastorella Bernardetta, la quale si dirigeva verso la grotta di Massabielle, sui Pirenei. Il tutto avvenne circa quattro anni dopo la proclamazione dell’Immacolata Concezione, in modo tale da allontanare ogni forma di dubbio sulla fede.

All'epoca, Bernardetta aveva solo 14 anni: il miracolo segnò la sua esistenza, tanto che negli anni si recò diverse volte nella grotta dove la Beata Vergine Maria le si manifestò, ricevendo diversi messaggi spirituali. E ancora, è stata affermata la verità assoluta dell'Immacolata Concezione, a cui è seguita la nascita della Giornata mondiale del Malato, che volle Papa Giovanni Paolo II. Giornata che ricade proprio oggi, 11 febbraio.

Nel lontano 18 gennaio 1862, in seguito a uno studio effettuato da scienziati e sacerdoti vennero confermate le numerose Apparizioni della Beata Vergine Maria di Lourdes e le successive guarigioni. Da quel momento, sono stati concessi ai pellegrini che hanno raggiunto la fonte diversi miracoli, insomma la Beata Vergine intercede per loro. Un viaggio sacro che conserva tutt'oggi la sua forza spirituale.

Nel corso delle sue apparizioni a Bernardette, la Madonna le insegnò a fare correttamente il segno della croce e ad utilizzare la corona per imparare a recitare la preghiera. E ancora, la narrazione vuole che Bernardette, per il timore di essere posseduta o tentata dal demonio, il secondo giorno scaraventò dell’acqua verso la Beata Vergine Maria, la quale con volto angelico le sorrise. Poi l'ordine alla pastorella, ossia quello di recarsi alla grotta per quindici volte, dove si presentò come l'Immacolata Concezione.

Oggi Lourdes è la meta di circa cinque milioni di persone malate ogni anno, che si recano in pellegrinaggio a chiedere la grazia della guarigione.

