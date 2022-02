Thailandia, lei lo rifiuta e lui le versa la birra in testa? Per il tizio finisce male: muay thai, il video del massacro

11 febbraio 2022 a

In Thailandia, un uomo di 35 anni, indispettito dal fatto che la ragazza che stava corteggiando gli aveva dato buca, le ha versato in testa un boccale di birra. Ma la ragazza, campionessa di Muay thai, non si è lasciata intimorire. Si è alzata in piedi per inseguirlo e, una volta raggiunto, gli ha assestato una serie di calci e pugni che sono stati ripresi e filmati e poi postati in rete. Per il malcapitato non è stato un bel momento.

Chainarong Mareejang, quesot il nome dello sfortunatyo corteggiatore, era stato a chiacchierare qualche minuto con Pareploy Saeaia, 25 anni, davanti a un banchetto che preparava street food, ma quando infine le aveva chiesto il numero di telefono lei aveva preferito non darglielo. Così, andando via, Chainarong è passato accanto alla ragazza, seduta con gli amici, e le ha rovesciato in testa l’intero bicchiere di birra.

A quel punto Pareploy si è alzata in piedi e gli ha urlato: "Combattimi se sei così duro!" e mentre lui indietreggiava lei ha iniziato ad assestargli calci e pugni, mentre gli amici cercavano di calmarla. Nel video si vede che la campionessa non si dà pace e mentre lo rimprovera continua a picchiarlo. Una volta emersi i video, il ragazzo è stato licenziato ed entrambi sono stati coinvolti in un’indagine della polizia e multati. I due hanno dovuto scusarsi l’uno con l’altro alla stazione di polizia locale.

