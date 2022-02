Russia, il cancelliere tedesco Scholz rifiuta il tampone? Vladimir Putin lo umilia così: la brutalità dello zar

15 febbraio 2022 a

a

a

A Mosca è in corso il vertice tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. "Dedicheremo una parte significativa del nostro tempo alla discussione della situazione in Europa, che è legata alla sicurezza e a quei temi che sono particolarmente rilevanti in materia, in particolare per quanto riguarda gli eventi intorno all'Ucraina", ha dichiarato Putin, aprendo il vertice. Putin ha ricordato il precedente incontro con il presidente francese Emmanuel Macron e ha detto, rivolto a Scholz: "So che ti ha informato sul nocciolo delle questioni che sono state sollevate durante la nostra discussione. Ovviamente, sarebbe molto interessante per me, da questo punto di vista, ascoltare le tue valutazioni su quanto sta accadendo".

Video su questo argomento Scholz e il "governo semaforo", Germania in stallo: il dopo-Merkel sarà un calvario?

E, per questo summit, si è ripetuta la stessa cosa accaduta col presidente francese Emmanuel Macron. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha infatti rifiutato di sottoporsi a un tampone molecolare russo prima del suo incontro con il capo del Cremlino, Vladimir Putin. Il rifiuto del cancelliere, si suppone, ha le stesse motivazioni del "no" di Macron, ossia non consegnare ai russi il dna di un presidente. Argomento principe, come detto, la crisi Russia-Ucraina, alleviata dalle ultime notizie del parziale ritiro delle truppe russe dai confini. Scholz vorrà capire se è un primo passo per ritirarle tutte.

Il cancelliere tedesco ha fatto il tampone presso l'ambasciata del suo Paese a Mosca, sotto la supervisione di un medico tedesco e con materiale tedesco. E per l'occasione, vista la scelta di Scholz, Putin ha ritirato fuori il tavolone bianco usato per tenere le distanza sanitarie con Macron. Una scelta che sarà sicuramente ripresa dai social, come è accaduto nel caso del vertice con Macron, con cui sono stati creati dei meme molto esilaranti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.