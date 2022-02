Ucraina, la denuncia di Kiev: "Ucciso dalle milizie filorusse", il primo soldato ucciso

19 febbraio 2022 a

Un soldato ucraino sarebbe stato ucciso durante gli scontri con le milizie filorusse nella regione orientale del Paese. La denuncia è arrivata direttamente da Kiev. Stando a quanto riportato dall'esercito ucraino, il militare sarebbe deceduto a seguito di un attacco dell'artiglieria pesante, intorno alle 9 del mattino (ora locale).

Il soldato prima sarebbe stato ferito in modo letale da una scheggia di proiettile di artiglieria, poi sarebbe peggiorato, fino alla morte. "Le Forze Armate ucraine manifestano sentite condoglianze ai parenti e agli amici del defunto", si legge in una nota pubblicata da Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale ucraina. Che però al momento non fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda. Stando allo Stato maggiore della Difesa ucraino, dall'inizio della giornata odierna sarebbero state registrate 19 violazioni del cessate il fuoco da parte delle autoproclamate repubbliche del Donbass, mentre nelle 24 ore precedenti le violazioni sarebbero state addirittura 66.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, oggi andrà a Monaco di Baviera per partecipare alla conferenza sulla sicurezza ma tornerà a Kiev in giornata per monitorare la situazione. Lo ha fatto sapere l'ufficio presidenziale ucraino, secondo cui Zelensky manterrà tutti gli impegni per gli incontri a margine della conferenza, dal momento che la posizione di Kiev deve essere "illustrata sufficientemente in modo che le questioni legate all'Ucraina siano decise con l'Ucraina". Zelensky ha in programma alcuni incontri con il premier britannico Boris Johnson, con la vicepresidente Usa Kamala Harris e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

