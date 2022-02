Ucraina, la Germania: "Lasciare il Paese ora". Dopo il test con missili balistici, Vladimir Putin invade

19 febbraio 2022 a

L'attacco della Russia in Ucraina sembra sempre più vicino. L'escalation militare, insomma, appare inevitabile. L'ultima drammatica conferma in tal senso arriva dalla Germania, che ha invitato tutti i suoi connazionali a lasciare con la massima urgenza l'Ucraina. L'appello è arrivato dal ministro degli Esteri, negli avvertimenti sulla sicurezza: "Uno scontro militare è possibile in ogni momento", si legge nel report. A stretto giro di posta, anche la Francia ha dato le medesime indicazioni ai connazionali presenti in Ucraina: lasciare il territorio il prima possibile.

Nel frattempo, Vladimir Putin ha dato il via dalla "situation room" del Cremlino alle manovre militari e missilistiche strategiche in Russia, il tutto nel pieno della crisi con Kiev. Nelle esercitazioni sono coinvolti l'esercito, l'aviazione, le flotte del Nord e del Mar Nero con i loro sommergibili armati di missili nucleari, e le forze missilistiche strategiche. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ricordato che la supervisione di Putin è necessaria quando sono coinvolti missili strategici e da crociera.

In questo contesto, l'Ucraina ha fatto sapere che "si sta preparando a tutti i possibili scenari": così il ministro degli Esteri, Dmytro Kouleba, dalla Conferenza sulla Sicurezza che si sta tenendo a Monaco di Baviera. Queste le parole con cui il ministro ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento su quanto affermato in precedenza da Joe Biden, che si diceva certo del fatto che l'invasione russa dell'Ucraina fosse "imminente".

