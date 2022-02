Ucraina, Giampiero Gramaglia: "Non si sa mai come vanno a finire". Rischio 3° guerra mondiale: come può scoppiare

21 febbraio 2022 a

Non passa giorno senza che gli Stati Uniti aumentino la tensione parlando di “invasione imminente” da parte della Russia in Ucraina. Invece la situazione è rimasta in fase di stallo, con la via diplomatica che è sempre quella più percorsa per evitare un conflitto che in realtà nessuno vuole davvero combattere, a partire dalla Russia e proseguendo per gli Stati Uniti e l’Europa tutta.

Intervistato da Il Giorno, Giampiero Gramaglia - consigliere scientifico dell’Istituto affari internazionali - ha sminuito il rischio di un conflitto: “È una guerra che l’Occidente non ha nessuna intenzione di combattere. Se Mosca invaderà, ipotesi che fino a qualche giorno fa a me pareva del tutto improponibile e della quale tuttora non vedo alcun vantaggio per la Russia, la Nato non interverrà militarmente perché l’Ucraina non fa parte dell’Alleanza. Poi certo, quando i conflitti partono non sai mai come evolvono, ma l’Occidente non vuole mandare soldati a morire per Kiev. La risposta sarà affidata a dure sanzioni economiche e diplomatiche”.

Poi Gramaglia ha espresso un giudizio sull’operato dei leader europei in questa crisi ucraina: “L’Europa, da Macron a Scholz e Draghi, mi pare che stia cercando di svolgere un ruolo attivo per la de-escalation: sa che una guerra delle sanzioni sarebbe pagata soprattutto da lei”.

