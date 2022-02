Marco Bonanomi morto in Brasile: "Come lo hanno ritrovato dopo un mese", orrore inspiegabile

22 febbraio 2022 a

Marco Bonanomi era scomparso in Brasile da circa un mese: è stato trovato privo di vita nei pressi di una spiaggia del Paese sudamericano. Aveva 34 anni, era originario nonché residente a Montevecchia: il giovane brianzolo sarebbe morto da almeno tre settimane, se non addirittura quattro, tanto è vero che il cadavere è stato trovato in un pessimo stato di conservazione, tale da non rendere neppure possibile l’esecuzione dell’autopsia.

Bonanomi avrebbe compiuto 35 anni il prossimo marzo: era partito per il Brasile prima di Natale per raggiungere la fidanzata. Proprio quest’ultima ha trovato il corpo del compagno in una zona boschiva a ridosso della spiaggia: nonostante il pessimo stato, lo ha riconosciuto da un tatuaggio. Sarà comunque necessario procedere con l’esame del Dna, nel frattempo la polizia brasiliana ha aperto un’inchiesta sul caso, dato che le cause del decesso sono al momento sconosciute, come fatto sapere dal Consolato.

I genitori e la sorella del 34anne hanno ricevuto la brutta notizia dai carabinieri e dai funzionari del Consolato. Il sindaco di Merate, Massimo Panzieri, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa: “Siamo stati contattati sabato dal consolato brasiliano che ci avvisava del ritrovamento del cadavere. Abbiamo avviato le verifiche e accertato che la famiglia vive a Merate ma lui era residente a Montevecchia e abbiamo avvisato loro”.

