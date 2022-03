Ucraina, le notizie sulla guerra in diretta. Kiev, una notte infernale. Russia, i razzi che "truffano" i radar

15 marzo 2022 a

Cresce l'intensità dell'attacco contro Kiev. Molteplici città allo stremo, a Mariupol dopo poco fallisce l'ultimo corridoio umanitario. I negoziati appaiono ancora in stallo, oggi altra tornata di incontri diplomatici. Cina nel mirino: gli Usa, secondo il FT, la avrebbero accusata di aver aperto alla possibilità di offrire supporto militare a Mosca.

Ore 06.35 Esplosioni in zona residenziale di Kiev

Le esplosioni - stando a quanto si vede in alcuni video pubblicati sui social dalle Forze armate ucraine - hanno interessato un palazzo residenziale di 10 piani a Kiev. Numerosi gli appartamenti in fiamme. Un edificio è stato gravemente danneggiato. Molti detriti - in particolare vetri e serramenti divelti - si sono accumulati nel cortile davanti ai palazzi e nelle strade

Ore 4.59 - Pioggia di missili su Kiev

Alcune esplosioni sono avvenute poco dopo le 5 (ora locale) nel centro di della capitale dell'Ucraina. La notizia è stata diffusa sui social. Le deflagrazioni, almeno tre, sono avvenute in una zona residenziale. Si tratterebbe — secondo fonti non confermate — di missili balistici.

Ore 3.11 Sirene antiaeree a Kiev

Tornano a suonare le sirene a Kiev per annunciare l’allerta aerea e un imminente attacco. È quanto riferiscono le Forze armate ucraine, che invitano tutti i cittadini a raggiungere urgentemente i rifugi della protezione civile.

Ore 2.30 NYT: Russia usa missili che producono segnali radio che confondono i radar ucraini

La Russia sta usando una misteriosa arma in Ucraina: i suoi missili balistici a corto raggio Iskander-M rilasciano dei dispositivi ingannevoli, una sorta di esche, in grado di confondere i sistemi aerei di difesa e i radar. La notizia viene rilanciata dal New York Times, che cita fonti dell’intelligence, secondo le quali i missili rilasciano le esche quando avvertono di essere nel mirino dei sistemi di difesa aerea. Le esche sono in grado di produrre segnali elettrici e radio che confondo i radar nemici, oltre a contenere fonti di calore che attraggono i missili in arrivo. L’uso dei diversivi potrebbe aiutare a spiegare il perché i sistemi ucraini incontrerebbero difficoltà nell’intercettare i missili Iskander russi.

Ore 1.54 Zelensky: Grato a donna che ha fatto blitz al tg russo

Il presidente Volodymyr Zelensky, ha detto di essere "grato alla manifestante pacifista che ha interrotto il principale programma di informazione di Pervy Kanal", canale televisivo russo, esponendo uno striscione contro il conflitto in Ucraina. E ancora: "Sono grato a quei russi che non rinunciano a cercare di dire la verità, non rinunciano a dire come stanno le cose ai loro amici e parenti, e sono particolarmente grato a questa donna che è entrata nello studio televisivo del primo canale con uno striscione contro la guerra", ha affermato Zelensky.

Ore 00.34 Zelensky: "I negoziati con la Russia continueranno martedì"

Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che "i negoziati con la Russia proseguiranno nella giornata di martedì. Zelensky ha anche detto di aver parlato con il primo ministro israeliano Naftali Bennett come parte di uno sforzo negoziale per porre fine alla guerra con la Russia «con una pace equa». «La nostra delegazione ha lavorato anche su questo nei negoziati con il gli emissari diplomatici russi", ha aggiunto il presidente ucraino nel suo discorso video notturno. "Abbastanza bene, come mi è stato detto. Ma vediamo"

