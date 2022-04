Non solo Edy Ongaro, quanti compagni italiani nel Donbass filo-Mosca: ecco chi sono

02 aprile 2022 a

Sono italiani e sono andati nel Donbass. Per sostenere i separatisti, cioè i filo-russi. Stanno con Putin, insomma, ma non sono tutti di estrema destra. I "fascisti", che pure ci sono, rappresentano soltanto una faccia della medaglia. Poi ci sono gli altri, quelli di sinistra, i comunisti, gli antifascisti. Quelli come Edy Ongaro, il veneto morto giovedì sera durante un combattimento.

Video su questo argomento "La sinistra tifa per il dittatore Putin", Pietro Senaldi spiega chi è l'italiano morto in Ucraina: "Edy Ongaro era un comunista"

Quelli di cui si fa più fatica a parlare perché, insomma, ricordare che dalla parte del Cremlino ci sono anche dei compagni, ai progressisti nostrani non fa poi così piacere.

Domenica, ospite di "Non è l'Arena", tanti hanno avuto modo di conoscere Alberto Fazolo, giornalista e scrittore, che in Donbass ci ha vissuto due anni, tra il 2015 e il 2017. Il senso della sua "missione", da Giletti, lo ha spiegato in maniera molto semplice: «Sono un antifascista, un comunista.

Sono andato lì perché lì c'è una lotta contro il fascismo». Da quell'esperienza è poi nato un libro ("In Donbass non si passa. La resistenza antifascista alle porte dell'Europa") scritto a quattro mani con Nemo, nome di battaglia di un ragazzo romano già comandante dell'InterUnit, la brigata internazionale che ha combattuto proprio per le Repubbliche di Lugansk e Donetsk.

PRIMA LINEA

Intervistato dal Manifesto nel 2017, Nemo riassumeva tutto così: «La situazione in Donbass è estremamente chiara, abbiamo sconfitto i fascisti, abbiamo liberato un territorio e stiamo tentando di costruire uno stato socialista.

Deve essere chiaro che il detonante dell'insurrezione in Donbass è stato il colpo di stato fascista di Kiev». Sul tema degli italiani nelle milizie popolari, poi, aggiungeva: «Gli antifascisti che hanno combattuto per lunghi periodi sono stati più di 20, poi ce ne sono circa 10 che sono rimasti per brevi periodi. Per quanto riguarda i fascisti, invece, quelli che hanno combattuto realmente sono stati due, mentre circa 10 sono stati al fronte per brevi periodi».

Video su questo argomento "Non serve a nulla, basta calpestarci": Edy Ongarlo, il miliziano italiano ucciso contro l'Europa

Dal Donbass è passato anche un altro militante di sinistra, Luca Pintaudi, già leader di un gruppo studentesco dell'Università Cattolica di Milano e poi finito, nel 2018, in un'inchiesta dei Carabinieri del Ros di Genova con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al reclutamento di mercenari perle milizie filo-russe. Nel 2014, insieme a un militante di destra, Pintaudi era stato anche ricevuto da Pavel Gubarev, allora governatore (più o meno "autoproclamato") della Repubblica popolare di Donetsk.

Storia diversa, invece, quella del Coordinamento Ucraina antifascista, nato nel 2016 per sostenere la battaglia contro Kiev delle popolazioni del Donbass. «Il coordinamento», ha spiegato Clara Statello, una dei responsabili, «è stato costituito per creare un percorso comune: solo unendoci possiamo massimizzare l'efficacia del lavoro dei vari comitati, collettivi e partiti mobilitati a fianco dell'Ucraina antifascista e del popolo del Donbass». Su Facebook la pagina del coordinamento ha 5844 "mi piace", è seguita da 7281 persone e in questi giorni è molto attiva per difendere la Russia. Sopra un video girato a Mariupol, ad esempio, si legge: «Risuona l'inno russo e le bandiere degli alleati sventolano sul quartier generale del battaglione Azov. Alcuni anziani assistono alla scena e in lacrime ringraziano i soldati».

IN VIAGGIO

E infine vanno ricordate le Carovane antifasciste nel Donbass organizzate nel 2014, 2015, 2017 e 2019. L'iniziativa è partita dal gruppo musicale Banda Bassotti, coinvolgendo poi buona parte della sinistra più o meno radicale. Obiettivo: esprimere solidarietà ai separatisti. Queste "trasferte", però, hanno anche fatto arrabbiare il governo di Kiev. Che nel 2017 ha accusato di terrorismo alcuni dei partecipanti, tra i quali l'ex segretario della Fiom Giorgio Cremaschi e l'ex europarlamentare di Rifondazione comunista Eleonora Forenza. «L'Ucraina», spiegava la Forenza, «è purtroppo diventata un laboratorio per le organizzazioni neofasciste nel cuore dell'Europa, con la complicità dell'Occidente». Già, è sempre colpa dei fascisti e dell'Occidente... © RIPRODUZIONE RISERVATA.

