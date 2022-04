Jane Park, la bomba sexy vince due volte alla lotteria: gioca 5 sterline, incassa una cifra da urlo

02 aprile 2022 a

La più giovane vincitrice della lotteria mette a segno un altro colpo. La fortunata si chiama Jane Park, ha 26 anni ed è di Edimburgo. La prima vincita risale a nove anni fa, quando la giovane aveva appena 17 anni. All'epoca, giocando a EuroMillions, riuscì a portare a casa un milione di sterline. Adesso il bottino è ancora più grande: Jane infatti ha vinto un milione e 400mila sterline, scommettendone solo 5 su una corsa di cavalli al Festival di Cheltenham, in Inghilterra.

Prima della vincita di nove anni fa, la giovane viveva con la mamma in una casa popolare di Edimburgo. Poi la svolta. Dopo aver incassato il milione, come riporta TgCom24, Jane ha lasciato il lavoro ed è partita per una vacanza di due mesi a Maiorca. Poi ha deciso di investire i suoi soldi comprando due case e diverse automobili. A distanza di anni, però, la 26enne ha detto anche che tutti quei soldi a un certo punto l'hanno resa addirittura infelice. "A volte mi sembra che vincere alla lotteria mi abbia rovinato la vita", aveva confessato.

Adesso, comunque, la ragazza non vive più a Edimburgo. Si è trasferita a Dubai, dove si trova in maniera stabile. Qualche anno fa, tra l'altro, si parlò di lei per una notizia piuttosto bizzarra: lanciò un sito online per trovare un fidanzato al quale versare un indennizzo annuo di quasi 70mila euro.

