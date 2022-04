Ucraina, "uno di meno": tank russo salta in aria, un inferno di fiamme. Colpo grosso della resistenza, il video dal fronte

07 aprile 2022 a

"Un carro armato russo di meno", si legge nel post della pagina Twitter Tpyxa, che ha pubblicato un video in cui si vede chiaramente in lontananza un tank dell'armata russa che viene fatto saltare in aria dall'esercito di Volodymyr Zelensky. Quindi si possono notare dei pezzi del mezzo militare che cadono e le fiamme. Immagini forti che però mostrano cosa succede al fronte.

Intanto, il sindaco di Irpin Alexander Markushin ha affermato che i russi in citta' hanno prima sparato alle persone e poi sono passati sui corpi con i carri armati: "Abbiamo dovuto raccogliere i resti con le pale".

È anche ripresa l'offensiva russa a Mariupol dove il bilancio delle vittime civili supera quota 5mila, compresi 210 bambini. Il Comune denuncia la "deportazione in Russia" del personale e dei pazienti dell'ospedale cittadino e pubblica un video. Le truppe russe hanno bombardato le infrastrutture civili di Kharkiv 48 volte nelle ultime 24 ore.

