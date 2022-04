New York, la 76enne massacrata in casa da una bambina: il video che sconvolge l'America

08 aprile 2022 a

A New York una 76enne viene aggredita nella soglia del portone di casa. I filmati di videosorveglianza riprendono la scena. Principale aggressore dell’anziana è una 13enne che, una volta aperta la porta con forza, sfila la borsa alla signora e la butta a terra procurandole la rottura dell’anca. Il quartiere dove è avvenuto il fatto è il Bronx, conosciuto ai più per episodi simili.

Nei video si vede chiaramente l’anziana lottare per tenere chiusa la porta, senza però alcun risultato. Complice dell’aggressore altri due ragazzi, amici della tredicenne che guardano la scena ridendo. I tre individui sono scappati con la refurtiva che comprendeva: portafoglio con 50$, carta di debito e altri documenti assicurativi. Un misero bottino che ha provocato però un grande trauma alla donna. In suo soccorso è arrivato un vicino di casa che vedendola a terra dichiara: “Era sdraiata proprio lì. Ho detto stai bene e lei ha detto “No, mi fa male l'anca, mi fa male la schiena”.



Il figlio Sean dichiara che la madre scioccata non potrebbe mai più riprendersi. Ulteriori dichiarazioni arrivano dai vicini che riconoscono la 13enne, precedentemente coinvolta in atti di delinquenza. Già denunciata in passato alla polizia i vicini sperano che la ragazza venga aiutata a non commettere più questo genere di aggressioni.

