Courtney uccide il fidanzato, poi la foto oscena senza veli su OnlyFans

08 aprile 2022 a

a

a

Quella di Christian Obumseli è stata una morte violenta. Il 27enne è stato accoltellato alle spalle dalla fidanzata, nonché modella Courtney Clenney. Secondo quanto riporta la polizia, dopo aver tolto la vita al suo compagno la modella avrebbe postato foto hot sul profilo Only Fans. La 25enne è stata arrestata e portata in un istituto psichiatrico a Miami, in Florida.

**Omicidio Cerciello: processo Appello, sentenza attesa nel pomeriggio**

Secondo le ricostruzioni il tutto sarebbe nato a seguito di una furibonda lite: “Sappiamo che c'è stata una colluttazione tra i due” dichiarano gli agenti alla stampa di Miami. Il delitto è avvenuto nell’appartamento del condominio di lusso One Paraiso, situato nel quartiere Edgewater di Miami, dove il ragazzo si era da poco trasferito con la modella. Christian morirà in ospedale senza riuscire a salvarsi. Nulla di nuovo dichiarano i vicini che già altre volte avevano sentito i due litigare.

**Milano: figlio del 69enne accoltellato arrestato per omicidio**

Il vero giallo di questa vicenda rimane però su come Courtney, detenuta dal 3 aprile, sia riuscita a postare foto di lei coperta di sangue il 4 aprile su Only Fans. Al momento il caso è aperto e le indagini proseguono per chiarire questa omicidio a sangue freddo. “Christian era estremamente compassionevole con il desiderio di elevare sempre coloro che lo circondavano, non meritava che la sua vita fosse interrotta da un atto di violenza atroce” questo è quanto si legge nella petizione aperta su GoFoundMe dalla famiglia che ha già raccolto 64 mila dollari. Christian è morto una settimana prima di compiere 28 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.