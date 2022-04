Volodymyr Zelensky chiede armi anche alla Corea del Sud. Ma Seul frena: "Non possiamo"

11 aprile 2022 a

Volodymyr Zelensky ci prova anche con la Corea del Sud . Chiede armi anche alla Repubblica asiatica per sostenere lo sforzo bellico contro l'aggressione russa, ma questa volta riceve un secco no. In realtà lo ha ricevuto ancora prima di pronunciare il suo discorso virtuale al parlamento sudcoreano. Poco prima del discorso di Zelensky, il ministero della Difesa sudcoreano aveva ribadito il suo rifiuto di inviare armi letali all'Ucraina , citando la "situazione di sicurezza" sudcoreana e "il potenziale impatto sulla sicurezza militare" del paese. Finora Seoul si è limitata a inviare all'Ucraina 1 miliardo di won (743mila euro) in mobili militari non letali come giubbotti antiproiettile.

Ma il presidente ucraino non demorde. Ha fatto notare che la Corea del Sud "ha diversi equipaggiamenti militari che possono fermare navi e russi missili" e "se l'Ucraina riceverà tali armi, non solo salverà le vite di persone ordinarie, ma avrà una chance di salvare l'Ucraina stessa e non solo l'Ucraina, ma di garanzia che altri paesi del mondo non saranno attaccati dalla Russia". Il discorso di Zelensky è durato circa un quarto d'ora ed è stato concluso, come ha fatto con gli altri Paesi a cui ha chiesto aiuto, con un precedente storico che in caso riguarda la guerra del 1950-53 . "Voi avete avuto l'esperienza della guerra negli anni '50 e numerosi civili hanno perso le loro vite. Ma la Corea del Sud l'ha superata", ha detto Zelensky. "Al tempo", ha continuato, "la comunità internazionale ha fornito molto aiuto, ora non c'è speranza che la Russia si fermi da sola".

