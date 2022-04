Ucraina, le notizie in diretta. Intelligence Uk: "Aumenta presenza russa a est". Azovstal, "per noi gli ultimi minuti"

20 aprile 2022 a

La guerra in Ucraina è al 56esimo giorno, siamo nella seconda fase: è iniziata l'offensiva di larga scala contro il Donbass, nell'est dell'Ucraina. Prosegue l'assedio a Mariupol e all'acciaieria Azovstal, "gli attacchi sono devastanti"; riferiscono gli ucraini. Usa e Regno Unito pronti a mandare nuove armi. La Cina ancora contro Onu e Occidente.

Ore 8.16 Intelligence Uk: aumenta la presenza militare russa al confine est

La presenza militare russa al confine orientale dell'Ucraina continua ad aumentare, mentre i combattimenti nel Donbass si stanno intensificando: lo conferma l'intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione in Ucraina pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. Secondo i servizi britannici, inoltre, è probabile che l'attività aerea russa nell'Ucraina settentrionale rimanga contenuta dopo il ritiro di Mosca dal nord di Kiev. Tuttavia, esiste ancora il rischio di attacchi con armi di precisione contro obiettivi chiave in tutta l'Ucraina. Gli attacchi russi contro le città del Paese, conclude il rapporto, mostrano l'intenzione di Mosca cercare di interrompere il flusso dei rinforzi e delle armi ucraine nell'est del Paese.

Ore 7.38 Forze russe verso Lyman

Le truppe russe si stanno raggruppando per proseguire la loro offensiva verso la città di Lyman, nella regione di Donetsk, nell'est del Paese: lo rivela su Facebook l'Esercito ucraino, secondo quanto riporta Ukrinform. "Il nemico sta cercando di continuare le sue operazioni.

Ore 7.01 Mykolaiv, colpiti i tralicci dell’elettricità

Nel corso della notte Mykolaiv è stata bombardata di nuovo e per tutta la notte sono andati avanti colpi di artiglieria. Ieri sono stati colpiti anche i tralicci dell’elettricità in città, riporta il Corriere della Sera. Bombardamenti anche a nord, che hanno colpito di nuovo Bastianka e stanno riprovando la mossa a uncino su Mykolaiv, come all’inizio della guerra.

Ore 6.39 Azovstal, nuovo ultimatum per liberare l’acciaieria

La Russia si spende in un nuovo ultimatum per la resa degli ucraini che si trovano ancora nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, dopo che il precedente ultimatum è stato ignorato. "Le forze armate russe, sulla base di principi puramente umanitari, propone di nuovo ai combattenti dei battaglioni nazionalisti e ai mercenari di cessare le loro operazioni militari dalle 14 ora di Mosca (le 13 ora italiana ndr.) del 20 aprile e di deporre le armi", rende noto il ministero della Difesa russo. Per ora non c’è nessuna risposta da parte delle truppe ucraine, ma hanno ripetutamente promesso di non arrendersi.

Ore 5.25 Cina all’Onu, no blocco beni a Russia e invio armi

Pechino ha bocciato il blocco di beni di altri Stati poiché "minano la stabilità internazionale e l’economia mondiale". Inoltre "le forniture di armi non porteranno pace". La posizione della Cina è stata espressa dall’ambasciatore cinese all’Onu Zhang Jun. "Anche il congelamento arbitrario delle riserve monetarie di altri Paesi — ha aggiunto il diplomatico cinese nel corso del suo intervento al Consiglio di sicurezza — violano la sovranità. Va eliminato l’impatto negativo delle sanzioni". Secondo la Cina la comunità internazionale dovrebbe fare di tutto per mantenere inalterate le forniture di cibo e energia, in modo di calmierare i prezzi al consumo, "per evitare un effetto domino su tutte le economie mondiali". Il rappresentante di Pechino ha lanciato un appello ad astenersi dall’invio di armi in Ucraina: "Continuare a farlo non porterà pace, ma renderà ancora più grave la catastrofe umanitaria", ha concluso.

Ore 4.44 Azovastal, il capo dei marines: ultimi giorni, forse ore

Le truppe ucraine asserragliate nell’acciaieria di Azovstal stanno vivendo "gli ultimi giorni, se non ore. Il nemico ci supera di dieci a uno". Così su Facebook Serhiy Volyna, comandante della 36a brigata dei marines che difendono Mariupol, il quale ha aggiunto: "Ci appelliamo e imploriamo a tutti i leader mondiali di aiutarci. Chiediamo loro di utilizzare la procedura di estrazione e portarci nel territorio di uno stato terzo", ha concluso.

Ore 2.20 Aiea, ripristinate comunicazioni con Chernobyl

Le comunicazioni dirette tra l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e la centrale di Chernobyl sono state ripristinate, a oltre un mese dalla presa della centrale da parte delle forze russe. Lo annuncia in una nota il direttore generale di Aiea Rafael Mariano Grossi. "Non era una situazione sostenibile ed è un’ottima notizia che l’autorità di regolamentazione ora possa contattare direttamente l’impianto quando necessario", ha spiegato Grossi.Secondo quanto comunicato da Grossi, ci sarà una missione di esperti dell’Aiea nel sito di Chernobyl alla fine di aprile per valutare la sicurezza, fornire attrezzature essenziali e riparare i sistemi di monitoraggio a distanza dell’Agenzia.

Ore 1.44 Londra fornirà anche missili Brimstone

Tra gli armamenti che il Regno Unito intende inviare all’Ucraina ci sono anche missili antinave, lanciamissili corazzati e i razzi britannici Brimstone da montare su veicoli. Lo ha rivelato il premier Boris Johnson, citato dal Guardian. I Brimstone eranno stati precedentemente utilizzati dalle forze britanniche in Libia e Siria e sono generalmente lanciati da aerei a reazione; sono usati contro bersagli terrestri e marittimi in rapido movimento.

Ore 00.20 NYT: Usa, nuovo pacchetto di armi a Kiev da 800 milioni

Joe Biden annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina nei prossimi giorni, di importo uguale a quello appena varato, ovvero 800 milioni di dollari. Lo conferma una fonte informata al New York Times senza però specificare quali mezzi faranno parte del nuovo invio. Qualche ora fa il presidente americano aveva parlato dell’invio di altra artiglieria alle forze di Kiev.

