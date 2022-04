Volodymyr Zelensky, la telefonata a Putin (finita malissimo): cos'è accaduto pochi minuti prima del caos

20 aprile 2022 a

a

a

Siamo quasi a sessanta giorni di guerra in Ucraina e dei negoziati non se ne sente più parlare. Ogni tentativo di mediazione, ogni tentativo per raggiungere se non una pace almeno un cessate il fuoco, è rovinosamente fallito. La verità? A Vladimir Putin, della pace, interessa zero. Per lui l'unica soluzione possibile era la presa dell'Ucraina e, in subordine, quella del Donbass, il piano B su cui ha ripiegato. Soltanto in caso di presa del Donbass o di (improbabile) sconfitta militare della Russia la guerra potrà arrivare a un punto. E si spera che il punto sia definitivo.

"Più intransigente di Zelensky". Travaglio fa a pezzi l'analista ucraina della Gruber: "Il suo sogno è assurdo"

Sembrano lontanissimi i giorni in cui si diceva che un faccia a faccia tra Putin e Volodymyr Zelensky fosse imminente. Lo sembrava davvero, dopo i negoziati in Turchia, ma non se ne è mai fatto nulla. A porre una pietra tombale sull'ipotesi, qualche giorno fa, lo stesso premier ucraino: "Credo che Putin non lo incontrerò mai", ha tagliato corto dopo aver proposto per settimane un incontro, un faccia a faccia.

I due, nella loro vita politica, si sono incontrati una sola volta: era il 9 dicembre del 2019, Zelensky era stato eletto da pochi mesi. I due si incontrarono a Parigi: sul tavolo la fine del conflitto in Donbass. I risultati? Ovviamente zero, quel che accade oggi sta lì a dimostrarlo con plastica e drammatica precisione. Ma non solo. Come rivela il Corriere della Sera, il 3 dicembre 2019, pochi giorni prima del summit, mentre si stava allenando Zelensky mandò un peculiare messaggio a Putin, sui social: "Senza dialogo, è come su un tapis roulant, corriamo avanti ma non ci muoviamo".

"Righe di cocaina davanti a Zelensky": il video che scatena l'ultima vergogna contro il premier | Guarda

Dopo l'incontro del 2019, si apprende, soltanto contatti telefonici. A chiamare sempre Zelensky, mai lo Zar. L'ultimo tentativo di chiamata? Il 23 febbraio 2022, il giorno precedente dell'attacco all'alba delle truppe russe in Ucraina. Una telefonata che, però, non ha ricevuto alcuna risposta. Quello l'ultimo atto del rapporto tra Zelensky e Putin, un rapporto che semplicemente non è mai esistito. Lo zar voleva solo e soltanto la guerra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.