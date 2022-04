Vladimir Putin alla messa di Pasqua, "il video è falso". Tam tam: presidente malato e assente?

25 aprile 2022 a

"Il video di Vladimir Putin alla messa di Pasqua ortodossa è falso". Sui social il tam tam parte dal pomeriggio del 24 aprile. Il presidente russo nella mezzanotte tra sabato e domenica partecipa alle celebrazioni insieme al sincaco di Mosca Sergey Sobyanin e davanti al patriarca Kirill, che officia nella cattedrale di Cristo Salvatore nella capitale russa. Putin si congratula con i cristiani e tutti i cittadini russi e ringrazia espressamente Kirill, con una nota pubblicata sul sito web del Cremlino, per il lavoro volto "a preservare le più ricche tradizioni storiche, culturali e spirituali" russe e a "rafforzare l'istituzione della famiglia ed educare le giovani generazioni". Il riferimento alla "proficua interazione con lo Stato" conferma il rapporto strettissimo tra lo Zar e il patriarca.

"Un sosia contro il golpe". Vladimir Putin, tam-tam a Mosca: chi vuole eliminare lo zar

Subito dopo, è pioggia di sospetti. L'account Twitter di Igor Sushko le immagini mostrate dai media confermerebbero l'assenza di Putin durante la cerimonia, perché in alcuni momenti non sarebbe visibile e in altri in un luogo diverso rispetto al sindaco Sobyanin. La tesi è che si tratti di video "manipolati", in cui il presidente viene ripreso solo nell'atto di compiere gesti cerimoniali e senza fedeli intorno. Qualcuno sottolinea un'altra "anomalia", cioè i vestiti identici dei due politici. In un altro passaggio, a inizio cerimonia, Putin non è accanto al sindaco.

Su un momento in particolare si è poi soffermato i debunker David Puente, quello in cui il presidente russo "sparisce" dietro agli abiti degli ecclesiastici che spargono l'incenso subito dopo il "Khristos voskrese!", "Cristo è risorto". Subito dopo una telecamera però inquadra Putin e il suo volto particolarmente teso. Sarebbe questa, in realtà, a prova della presenza effettiva del presidente, una immagine che scatena un altro tipo di sospetti, quelli sullo stato di salute dello Zar non ottimale. C'è chi ha sostenuto che il video sia stato registrato o addirittura risalente alla cerimonia del 2021, ma la differenza di colori delle candele tenute in mano Kirill smentirebbe questa ipotesi. Ultimo tassello di questo mosaico di "gialli": la presenza breve di Putin nella Cattedrale. Cerimoniale o altro indizio di problemi psicofisici?

