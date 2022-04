Brigitte Macron "è stufa". Presidente appena rieletto, bomba privata sul secondo mandato

25 aprile 2022 a

Stufa dell'Eliseo. Mentre Emmanuel Macron festeggia la faticosa, seconda vittoria alle presidenziali contro Marine Le Pen, la prémière dame Brigitte sotto sotto non può gioire come il consorte. L'indiscrezione a poche ore dal successo del ballottaggio è di Repubblica, ed è particolarmente velenosa. "Anche Brigitte Macron desiderava un secondo mandato?", domanda il quotidiano diretto da Maurizio Molinari. La risposta arriva da Gaël Tchakaloff, biografa della coppia più potente di Francia e autrice dell'illuminante libro Tant qu'on est tous les deus - Finché siamo noi due: "Se fosse stato per lei, la risposta è chiaramente no. Restare altri cinque anni all'Eliseo le importa poco, è un posto dove vede meno suo marito".

Brigitte "non partecipa alle riunioni e non ha mansioni politiche come poteva essere Cécilia Sarkozy", sottolinea la Tchakaloff", ma ha un ruolo centrale: "Dà le pagelle ai discorsi del marito, ironizza sulla scelta del prossimo ministro della Cultura, insiste durante la pandemia per evitare di chiudere le scuole - sottolinea Repubblica -. In un video si vede la moglie del capo dello Stato decidere come deve vestirsi prima di un comizio". "Lo accudisce in ogni cosa - conferma la biografa -, vigila anche sulla sua salute. Macron è un bon vivant, sarebbe capace di non dormire mai. È lei che lo richiama all'ordine". Dovrà proseguire a farlo per altri 5 anni.

