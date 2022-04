Donald Trump umilia Harry e Meghan: "Lui portato in giro per il naso, imbarazzante"

25 aprile 2022 a

"Non sono un fan di Meghan, e non lo ero dall'inizio. Il povero Harry viene portato in giro per il naso. E penso che sia imbarazzante": Donald Trump ha umiliato con queste parole i duchi di Sussex. In un'intervista rilasciata a Piers Morgan Uncensored di Talk TV, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, nei panni della Regina Elisabetta, avrebbe privato la coppia di tutti i titoli reali.

"L'unica cosa su cui non sono d'accordo con la regina, probabilmente una delle uniche cose in assoluto, è che penso che avrebbe dovuto farlo", ha continuato il tycoon, parlando della decisione di togliere i titoli reali a Harry e Meghan. Trump, poi, ha proseguito: "L'ha detto molte volte: la sua lealtà è al Paese e penso che sia stato irrispettoso nei confronti della nazione". Chiaro riferimento alla decisione dei duchi di lasciare il Regno Unito e la famiglia reale per trasferirsi altrove. Adesso, infatti, i due vivono negli Stati Uniti con i loro due figli, Archie e Lilibet.

L'ex capo della Casa Bianca ha rivelato pure che non pensava che la relazione tra i duchi sarebbe durata tanto a lungo. Secondo lui, infatti, Harry si sarebbe annoiato di essere "dominato", mentre Meghan avrebbe iniziato a desiderare un altro uomo.

