Russia, deraglia treno militare al confine con l'Ucraina: "Cosa trasportava", sabotaggio interno?

Da settimane in Russia si verificano degli strani incidenti, tra incendi che scoppiano e treni che deragliano. Tre di questi misteriosi episodi si sono verificati a Bryansk, che è una città russa di 400mila abitanti distante circa 150 chilometri dal confine ucraino. Nello stesso giorno in questa città una volta considerata tranquilla sono scoppiati due incendi: uno di dimensioni particolarmente estese in una raffineria, con una colonna di fumo nera alta più di 150 metri; un altro invece scoppiato in una base militare.

Incidenti? Sabotaggi interni? Oppure atti di guerra delle forze armate ucraine? Difficile dirlo, anzi impossibile in base alle scarsissime informazioni a disposizione: non ci sono però state rivendicazioni, e quindi il mistero è totale. Nelle scorse ore si è però aggiunto un terzo fatto strano, sempre nella zona della città di Bryansk: è deragliato un treno militare. Sui canali Telegram di informazione ucraina sono stati diffusi dei video in cui si vede chiaramente il deragliamento del convoglio che trasportava un carico di mezzi militari nuovissimi.

Sicuramente erano russi, anche se non erano ancora stati contrassegnati dalla “Z” che è diventata tristemente famosa in questi due mesi di guerra. Dal video si vedono cinque mezzi corazzati inclinati e uno con i cingoli all’aria. Anche in questo caso non c’è stata alcuna rivendicazione, ma le coincidenze iniziano a essere tante per non pensare che possa esserci una rete di sabotatori in Russia.

