"Vladimir Putin sotto ai ferri per il cancro, tutti i poteri a Patrushev": panico al Cremlino, cosa sta accadendo

Vladimir Putin presto dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per il cancro (forse allo stomaco) di cui soffre. L'indiscrezione è apparsa sul canale General SVR di Telegram. Secondo la fonte che avrebbe accesso ai segreti del Cremlino, mentre il presidente sarà all'ospedale, il potere effettivo verrà gestito da Nicolaj Patrushev, 70 anni, pietroburghese come Putin e come lui cresciuto nel Kgb. Patrushev è stato anzi il capo del servizio segreto russo, l'Fsb, e oggisiede al Consiglio di sicurezza ed è una delle voci più ascoltate dal leader. Intanto l'avanzata russa in Ucraina continua, pur lenta e stimata in forse 2 km al giorno.

Ieri lo Stato Maggiore ucraino ha segnalato il rinnovo di attacchi a Kharkiv, dove sono state colpite anche delle case e un ospedale. I militari di Kiev hanno parlato di «operazioni russe con missili e artiglieria nella regione di Dnipropetrovsk», e anche di «14 attacchi respinti nelle regioni di Luhansk e Donetsk», con distruzione di «11 carri armati, 9 droni e 7 sistemi d'artiglieria». I russi attaccano «in tutte le direzioni» e accumulano più forze nel settore di Izjum, per cercare poi di sfondare verso Sud. Lo schieramento russo a Izjum è stato però bersagliato ieri dall'artiglieria ucraina, che avrebbe distrutto «30 unità di equipaggiamento russe», non specificando che tipo di mezzi siano.

Un caccia dell'aviazione ucraina ha bombardato con due missili il villaggio russo di Zhecha, nella regione di Bryansk, causando danni a impianti petroliferi. Frattanto, a Mariupol, continua l'assedio a militari e civili ucraini asserragliati nell'acciaieria Azovstal. Secondo l'agenzia russa Tass, nel pomeriggio di ieri 25 civili sono usciti dallo stabilimento, che è stato bombardato dall'aviazione di Mosca. Fra i civili evacuati ci sarebbero sei ragazzini d'età inferiore a 14 anni. Poche ore prima, il comandante della 36° brigata dei marines ucraini, Sergiy Volynsky, s' era appellato al presidente turco Recep Erdogan perché offrisse agli assediati rifugio sicuro in territorio turco: «Abbiamo 600 militari feriti che hanno bisogno di aiuto, centinaia di civili e 60 bambini che cercano sicurezza con noi».

E in serata il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, faceva sapere che in due mesi l'esercito russo ha fatto il doppio delle vittime civili rispetto ai 10mila abitanti uccisi dai nazisti in due anni di occupazione, durante la seconda guerra mondiale: «Si tratta di uno dei peggiori genocidi di civili nella storia moderna».

Comunque, l'intensificazione della guerra fa temere al governo britannico che alla data del 9 maggio, che in Russia ricorda la vittoria del '45 sulla Germania nazista, il presidente Vladimir Putin voglia chiamare tutta la nazione a una «mobilitazione di massa» lanciando «la guerra totale contro l'Ucraina», che porterebbe alla legge marziale in Russia e all'intervento di alleati come la Bielorussia. Su tale eventualità, che potrebbe spingere il Cremlino a richiamare migliaia di riservisti, s' è espresso anche Ministero della Difesa ucraino: «Se la Russia annuncerà una piena mobilitazione dipenderà dai risultati dei combattimenti in corso nella zona orientale. Se il nemico non riuscirà a realizzare i suoi piani nel prossimo futuro, questo scenario è del tutto possibile». Fonti della polizia ucraina sostengono inoltre che i russi starebbero preparando rivolte a Odessa per domani, 2 maggio, anniversario del massacro del 2014 in cui 42 filorussi vennero bruciati vivi in una sede sindacale da neonazisti ucraini.

