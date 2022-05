Tucker Carlson, chi è il nuovo "Trump" che può prendersi l'America. Occhio a cosa sta facendo

03 maggio 2022 a

Donald Trump potrebbe già avere un erede per le prossime presidenziali: si tratta di Tucker Carlson, il conduttore della Fox News che - scrive il New York Times - "ha realizzato lo show più razzista della storia della televisione americana e anche quello di maggior successo". Il quotidiano ha condotto un'inchiesta sul 52enne simbolo del conservatorismo americano, raccontando del potere di cui gode dentro Fox ma anche della sua particolare strategia comunicativa.

Pare che Carlson sostenga l'ex presidente senza però esaltarlo troppo in pubblico. Stando al Times, citato dal Corriere della Sera, il conduttore avrebbe deciso piuttosto di adottare la retorica e gli argomenti più caldi del tycoon, portando all’estremo il suo populismo e sfruttando le paure dei cittadini americani. In particolare, la paura dei bianchi di essere letteralmente sostituiti dagli immigrati. Una paura storica che torna a ondate più o meno intense. Secondo il quotidiano statunitense, si tratta di un potenziale leader politico, un personaggio di cui potremmo sentir parlare quando si tornerà al voto negli Usa nel 2024.

L'eventuale ascesa di Carlson comunque non sarebbe del tutto inaspettata. Lawrence Rosenthal, direttore dell’Istituto per gli studi sulla destra dell’università di Berkeley, intervistato dal Corsera nel 2020, disse di essere preoccupato non tanto per la possibile conferma di Trump, ma soprattutto per l'eventuale affermazione nel 2024 di un personaggio post-trumpiano ancora più radicale del tycoon. E per fare un esempio citò proprio Tucker Carlson.

