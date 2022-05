Ucraina, la guerra in diretta: "Sul Moskva due testate nucleari". Generali russi uccisi, il retroscena

05 maggio 2022 a

a

a

"Il giorno della liberazione si avvicina". Il presidente ucraino Volodymyr Zelesky fa professione di ottimismo a 70 giorni dall'inizio della guerra. Molto dipende da Mariupol: i soldati russi sono entrati dentro le acciaierie Azovstal per dare la caccia al Battaglione Azov, uomo per uomo. Mosca ha dato tre giorni di tempo per evacuare gli ultimi civili rimasti nel bunker. Intanto l'esercito di Kiev ha contrattaccato conquistando il controllo di villaggi nella regione di Kherson.



Ore 9.08: "Difendere la Azovstal è priorità numero uno"

L'acciaieria Azovstal a Mariupol è diventata la "priorità numero uno" per la leadership politica e militare Ucraina, ha detto alla Bbc un consigliere del ministro della Difesa del Paese. Yuriy Sak, in particolare, ha spiegato che gli sforzi si stanno concentrando sulla difesa del vasto complesso industriale e sulla gestione di ulteriori evacuazioni. Il funzionario ucraino ha riconosciuto che la situazione nello stabilimento resta "estremamente difficile" per le truppe di Kiev. I combattenti russi hanno ora lanciato un'offensiva di terra, ha detto, essendosi precedentemente concentrati su bombardamenti aerei e attacchi missilistici. Ma Sak spera che entrambe le parti possano concordare corridoi umanitari per consentire a più civili e soldati feriti di lasciare l'impianto nei prossimi giorni. "Siamo ottimisti", ha commentato. "Ma ovviamente abbiamo brutte esperienze con la Russia che non rispetta i suoi impegni".

Ore 8.42: "Almeno due testate nucleari sul Moskva affondato"

L'incrociatore russo Moskva della Flotta del Mar Nero, affondato dalle forze armate ucraine, aveva a bordo almeno due testate nucleari. Lo ha dichiarato questa mattina il primo vicepresidente dell'Unione degli ufficiali dell'Ucraina, Yevhen Lupakov, citato dall'agenzia di stampa Unian. "Le armi nucleari del nemico ora giacciono sul fondo del mare ma non rappresentano una minaccia", ha sostenuto Lupakov. Secondo lui, se le testate nucleari non vengono danneggiate, non ci saranno perdite. "E sono sicuro che non sono state danneggiate, perché oggi le radiazioni di fondo non sono aumentate", ha osservato Lupakov.

Ore 8.16: Mosca, "Voci su mobilitazione generale sono assurdità"

Sono "una assurdità" le voci, riportate dai media occidentali, secondo le quali il 9 maggio, in occasione del Giorno della Vittoria, il Cremlino dichiarerà la mobilitazione generale per la guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato a Interfax il vicepresidente della Commissione Difesa della Duma, Yury Shvytkin.

Ore 7.51: "Sei feriti in bombardamenti notturni Kramatorsk"

Attacchi aerei russi hanno colpito nella notte Kramatorsk, città dell'oblast di Donetsk ancora in mano agli ucraini, causando sei feriti. Lo ha dichiarato il sindaco di Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, secondo il quale e' stata colpita un'area residenziale e sono stati danneggiati almeno tre palazzi, una scuola e un asilo.

Ore 7.40: Kiev, "ripreso il controllo degli insediamenti vicino a Kherson"

L'Ucraina ha ripreso il controllo su diversi insediamenti che circondano Mykolayiv e Kherson nel sud del paese, secondo fonti militari. A causa del contrattacco dei difensori, le forze russe "hanno perso il controllo su diversi insediamenti al confine delle regioni di Mykolayiv e Kherson", si legge nell'ultimo rapporto dell'intelligence dello stato maggiore delle forze armate ucraine. L'esercito del Cremlino combattuto duramente nella regione meridionale di Kherson, cercando di creare un ponte di terra tra la penisola di Crimea e la regione orientale del Donbass. La riconquista da parte delle forze del paese aggredito di parte del quadrante di Kherson rappresenta l'ennesimo gravissimo scacco per il corpo di spedizione di Putin, di fatto già umiliato dalla sconfitta nella battaglia per la conquista della capitale.

Ore 7.39: "Mosca usa la minaccia di Minsk per distrarre Kiev"

Le esercitazioni militari in Bielorussia non costituiscono una minaccia per l'Ucraina ma la Russia potrebbe cercare di far credere il contrario per spingere Kiev a non spostare sul fronte del Donbass le forze schierate a Nord. E' quanto si legge nell'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica. "La Russia cercherà probabilmente di gonfiare la minaccia posta all'Ucraina da queste esercitazioni allo scopo di tenere ferme al loro posto le forze ucraine nel Nord, impedendo loro di venire impegnate nella battaglia per il Donbass", spiega la Difesa di Londra.

Ore 7.31: "Bielorussia, esercitazioni di routine. Nessuna minaccia"

Le esercitazioni militari in corso in Bielorussia appaiono di routine e al momento non c'è nessun segnale di un possibile ingresso di Minsk, stretto alleato di Mosca, nel conflitto in Ucraina. E' quanto si legge nell'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica.

Ore 7.15: NY Times, "generali russi uccisi grazie all'intelligence Usa"

Gli Stati Uniti hanno fornito dati di intelligence che sono serviti alle forze ucraine per localizzare ed uccidere molti dei generali russi morti durante gli scontri. A rivelarlo è il New York Times, citando alti funzionari statunitensi. Washington ha assicurato a Kiev dati relativi ai previsti movimenti di truppe russe oltre alla localizzazione e a dettagli sulle basi militari mobili. Kiev ha usato queste informazioni combinandole con la propria intelligence per condurre attacchi di artiglieria ed altri assalti che hanno portato all'uccisione degli ufficiali russi. Stando al New York Times, l'Ucraina rivendica l'uccisione di 12 generali russi sul campo di battaglia. Le fonti citate dal giornale non hanno fornito dettagli sul numero preciso di generali russi uccisi con il contributo dei dati di intelligence forniti da Washington.

Ore 2.49: "La Russia simula il lancio di missili nucleari"

L'esercito russo ha simulato il lancio di missili nucleari nell'enclave di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Lo afferma il ministero della Difesa russo specificando che le unita' di combattimento impiegate hanno anche effettuato "operazioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica". La Russia ha messo in allerta le proprie forze nucleari poco dopo l'invasione dell'Ucraina lo scorso 24 febbraio.

Ore 00.34: Zelensky, "il giorno della liberazione è vicino"

"Nessuno può dire quanti giorni ancora questa guerra andrà avanti. Ma credo che il giorno della nostra liberazione si stia avvicinando". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un discorso alla Danimarca trasmesso nel giorno del 77esimo anniversario della liberazione del Paese dalla Germania.

Ore 00.25: "Respinti 11 attacchi russi"

I militari ucraini del gruppo Joint Forces Operation (JFO) hanno respinto con successo 11 attacchi nemici nell'ultimo giorno. Lo riporta Ukrinform che cita il rapporto JFo: "Il 4 maggio 2022, i militari del gruppo JFO hanno respinto con successo 11 attacchi nemici. Grazie alle azioni abili e alla competenza dei militari ucraini, gli occupanti russi hanno subito perdite". In particolare, i difensori ucraini hanno distrutto cinque carri armati russi, sette veicoli blindati e cinque veicoli a motore. Le unità di difesa antiaerea ucraine hanno anche abbattuto due aerei Su-30 della Russia e due veicoli aerei senza pilota (Orlan-10 e ZALA-421) sulla regione di Donetsk e Luhansk.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.