Terrore in discoteca, puntura di una siringa e poi lo stupro: "Almeno 70 casi", cosa sta succedendo

È stato il Times a raccontare la nuova "moda", o meglio il nuovo orrore, che sta dilagando in tutta Europa. I giovani non possono stare tranquilli neanche in una serata in discoteca tra amici poiché potrebbero rischiare di essere punti da una siringa. Le vittime coinvolte in questo pericoloso fatto hanno dichiarato di aver sentito una puntura in diverse parti del corpo, chi sul braccio, chi sulla gamba, spalle, coscia o sulla schiena. Per ora le vittime sono una cinquantina in Francia, una ventina in Inghilterra e una in Belgio.

Sono state aperte delle indagini su questi casi che, solo nel Regno Unito, vanno avanti ormai da settembre. I procuratori di Rennes, Nantes, Tolosa, Grenoble e altre città francesi hanno iniziato a effettuare test tossicologici alle vittime che, però, risultano negativi. Spesso però è difficile provare l’esistenza di una sostanza in quanto il Ghb smette di essere rilevabile nel sangue solo poche ore dopo essere stato assunto.

“Ho iniziato ad avere un attacco di panico. Non stavo bene. Avevo quasi le convulsioni. La testa mi faceva sempre più male. È stato orribile. È durato due ore” questa la confessione alla Tv di stato francese di Lou-Anne Le Roux, 16 anni, di Lorient, in Bretagna. Torcha riporta anche un caso di stupro a una ragazza dopo la fatidica puntura, ma come per tutte le altre vittime, la perdita della memoria causata dalla sostanza non le ha permesso di ricordare il volto del suo aggressore. Nel frattempo i giovani mostrano sui social i lividi lasciati sul corpo da queste punture per denunciare e mettere in allerta i coetanei a essere prudenti qualora decidessero di andare in discoteca.



