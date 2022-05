RS-24 Yars, "perché Putin ha deciso di portarlo in piazza": la mossa disperata col più potente missile nucleare

07 maggio 2022 a

Vladimir Putin ha lanciato l’ennesima minaccia all’Occidente nel corso dei preparativi per la parata militare che si terrà lunedì 9 maggio. Il presidente russo ha infatti acconsentito che il suo arsenale nucleare venisse messo in bella vista nella Piazza Rossa, dove si festeggerà il Giorno della Vittoria per ricordare il successo dei russi contro i nazisti nella seconda guerra mondiale. In particolare sono impressionanti le fotografie del missile balistico termonucleare RS-24 Yars: un’arma così potente non dovrebbe affatto essere esibita in piazza.

Gli esperti temono che il missile, che pesa quasi 50 tonnellate, possa trasportare fino a dieci testate nucleari: quest’arma intercontinentale è in grado di viaggiare fino a 24.500 chilometri orari ed è in grado di colpire bersagli fino a 12.000 chilometri di distanza, il che significa che potrebbe arrivare tranquillamente a Londra nel giro di pochi minuti. Secondo gli analisti, Putin utilizzerà la parata del 9 maggio per un annuncio riguardante la guerra in Ucraina: di che tipo? È questo il problema: si teme un’ulteriore escalation, dato che parlerà in Piazza Rossa davanti a una massa di truppe, carri armati, razzi e missili.

Secondo Andrew Wood, ex ambasciatore britannico in Russia, il presidente russo si trova in una “posizione impossibile” perché ha “subito pesanti perdite”, ma soprattutto perché “nessuno dimenticherà quello che ha fatto. Pensava di vincere facilmente e in poco tempo, ma in realtà sta perdendo pesantemente: si ritene che Mosca abbia già perso più truppe di quante ne aveva perse durante la guerra in Afghanistan, quando a morire furono circa 15mila soldati”.

