Ucraina, la guerra in diretta. Putin alla parata per il 9 maggio: "La Nato non ci ascoltati, minaccia inammissibile"

Il giorno 74 di guerra in Ucraina coincide con l'ormai famigerato 9 maggio, "La giornata della Vittoria" contro i nazisti che i russi celebreranno in pompa magna sulla Piazza Rossa a Mosca e in altre città dell'ex Unione Sovietica, compresi i territori controllati in Ucraina. Intanto sul campo gli ucraini denunciano la prossima escalation militare nel Donbass, mentre Mario Draghi al G7 ha chiesto nuove pesanti sanzioni contro Mosca.



Ore 9.19: Putin contro la Nato, "non ci ha ascoltato sulle garanzie di sicurezza"

"La Nato non ci ha ascoltati sulle garanzie di sicurezza richiesta per l'Ucraina". Vladimir Putin, sulla Piazza Rossa, attacca duramente l'Alleanza atlantica. E rilancia: "Dalla Nato c'è stata una minaccia inammissibile ai nostri confini". In Ucraina "abbiamo dato un colpo preventivo, era necessario"

Ore 9.18: Putin, "Fieri eredi dei vincitori"

"Siamo fieri dei vincitori, siamo i loro eredi". Vladimi Putin apre così la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nel Giorno della Vittoria russa contro i nazisti, diventa occasione per celebrare anche la "missione militare speciale" in corso in Ucraina: "Combattete nel Donbass per la nostra difesa", ha detto il presidente riferendosi ai soldati impegnati nella guerra iniziata lo scorso 24 febbraio.

Ore 9.14: Cancellata la parte area della parata della Vittoria

La parte aerea della parata a Mosca è stata cancellata "per le condizioni meteo". Lo ha annunciato l'addetto stampa del presidente russo, Dmitri Peskov, citato dalle agenzie russe.

Ore 9.11: Putin arrivato sulla Piazza Rossa

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato sulla Piazza rossa per la parata in onore del 77esimo anniversario della vittoria di Mosca nella Seconda guerra mondiale. Lo riporta Tass. Il presidente russo dovrebbe tenere un discorso al termine della parata. Putin, come da tradizione, deporrà una corona di fiori presso la tomba del milite ignoto vicino al muro del Cremlino.



Ore 8.15; GB, "raid russi indiscriminati, nessuna attenzione a civili"

Le forze armate russe in Ucraina hanno rivelato carenze nella loro capacità di condurre attacchi di precisione su larga scala ed hanno compiuto "bombardamenti intensi e indiscriminati, con poca o nessuna considerazione per le vittime civili", ha affermato il ministero della Difesa del Regno Unito riportando l'ultimo aggiornamento sulla guerra della sua intelligence militare. "All'inizio della sua invasione dell'Ucraina, la Russia ha pubblicamente promosso la sua capacità di condurre attacchi chirurgici e limitare i danni collaterali. Ha affermato che le città ucraine sarebbero state quindi al sicuro dai bombardamenti. Tuttavia, poiché il conflitto continua al di là delle aspettative russe prebelliche, è probabile che le scorte russe di munizioni a guida di precisione siano state pesantemente esaurite", si legge nel comunicato del ministero britannico.

Ore 7.45: Kiev, "6 navi russe con missili da crociera e 2 sottomarini nel Mar Nero"

La Russia ha schierato nel Mar Nero, vicino alle coste ucraine, sei navi con oltre 50 missili da crociera in dotazione e due sottomarini. Lo scrive The Kyiv Independent che rilancia informazioni dei militari ucraini in un aggiornamento diffuso nelle ultime ore dal Comando operativo meridionale.

Ore 7.23: Il 9 maggio della Russia, a Vladivostok iniziate le celebrazioni

A Vladivostok sono già iniziate le celebrazioni per la 'Giornata della Vittoria'. Lo riporta la Bbc.

Ore 7.19: Ministro difesa inglese, "Putin deve fare la fine di Hitler"

Il presidente russo, Vladimir Putin, deve andare incontro allo stesso destino di Adolf Hitler. E' quanto affermerà oggi il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, durante il discorso che pronuncerà al Museo nazionale dell'esercito, in concomitanza con la parata per la Giornata della vittoria che si tiene oggi a Mosca. Come riferisce il quotidiano The Times, la manifestazione commemora la fine della Seconda guerra mondiale e il ministro in quest'occasione sottolineerà come la cerchia ristretta e i generali di Putin stanno mostrando lo stesso atteggiamento dei nazisti. Il discorso di Wallace, sottolinea il quotidiano, ha lo scopo di contrastare la narrazione di Putin secondo cui "l'operazione speciale" della Russia sia un tentativo di "denazificare" l'Ucraina. Il ministro affermerà che i generali russi dovrebbero essere perseguiti per aver tradito i soldati sotto il loro comando e accuserà Putin e i vertici militari russi voler "ripetere gli errori dei regimi totalitari del secolo scorso".

Ore 6.26: 9 maggio, a Mosca tutto pronto per la parata

La Russia celebra la Giornata della Vittoria. Atteso il discorso di Vladimir Putin mentre prosegue la guerra in Ucraina dopo l'invasione russa. E a Mosca attesa la parata che vuole mostrare i muscoli al mondo con 11.000 soldati e carri armati che sfileranno. Dovrebbero esserci anche paracadutisti che hanno partecipato alla "operazione militare speciale", unità viste sfilare sulla Piazza Rossa in occasione della prova generale. Dal 24 febbraio il Cremlino parla di "operazione militare speciale" in Ucraina e ha smentito le voci - "non vere" e "prive di senso" stando al portavoce Dmitry Peskov - secondo cui Putin potrebbe ordinare oggi una mobilitazione generale.

Ore 02.31: Azovstal, evacuata una bimba da sola

Nella tranche finale dell'evacuazione dei civili dallo stabilimento Azovstal a Mariupol, è uscita dallo stabilimento anche una bambina da sola, Alice, 4 anni appena. La piccola è stata evidentemente separata dalla madre: lo ha reso noto il consiglio comunale di Mariupol in serata. Sono stati oltre 170 gli ultimi civili evacuati da Mariupol, di cui circa 40 dall'acciaieria Azovstal, che sono arrivati a Zaporizhzhia, la città del Sud-Est dell'Ucraina diventata un centro di accoglienza per le persone che fuggono dalle zone occupate dalle truppe russe. Tra costoro, bambini e persone anziane, una delle quali in sedia a rotelle: hanno viaggiato su una decina di pullman "dall'inferno di Mariupol", ha sottolineato su Twitter la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per l'Ucraina, Osnat Lubrani. Ma tra le persone salvate e arrivate a Zaporizhzhia c'è anche una bambina da sola. "E' arrivata a destinazione a Zaporizhzhia oggi, in occasione della festa della mamma: una bambina da sola e al momento non si sa dove si trovi la madre! Chiediamo alla comunità mondiale d'intervenire e restituire la bambina alla madre", ha fatto il consiglio comunale. Alice, 4 anni, era diventata famosa il 17 aprile, quando il battaglione Azov aveva fatto circolare un video con lei, al buio, in qualche meandro nei sotterranei della struttura. La bimba è la figlia di una dottoressa, che ha preso parte alla difesa di Mariupol. Nel video, mentre sfogliava un libro, la piccola diceva che sognava di uscire dal bunker e tornare a casa.

