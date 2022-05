Finlandia, arrivano i blindati americani: cosa significa e cosa può succedere

09 maggio 2022 a

a

a

Le truppe Usa sono in Finlandia. Come testimonia un filmato che gira in rete, i blindati a stelle e strisce sono dalle parti di Helsinki. In Finlandia negli ultimi giorni ogni segnale va colto nel contesto del conflitto tra Ucraina e Russia. Di fatto Helsinki ha annunciato di voler far richiesta per l'adesione alla Nato. La prima mossa con la domanda ufficiale dovrebbe arrivare il prossimo 15 maggio. Un gesto che preoccupa e non poco la Russia che non alcuna intenzione di lasciare un Paese del Nord nelle mani dell'Occidente. Ma per spiegare cosa significano queste immagini, come ricorda ilMessaggero, bisogna ricordare l'operazione Arrow 22.

La 3° guerra mondiale inizia a Tampere? La colonna di tank spedita al confine con la Russia: chi si sta muovendo | Video

Si tratta di una esercitazione Nato che coinvolge truppe britanniche, lettoni, estoni e finlandesi. Per un totale di circa 3500 militari. La presenza dei blindati americani sul suolo finlandese rientra in questo quadro. Ma di certo i muscoli della Nato non piacciono affatto alla Russia di Putin. Una operazione di questo tipo fa comunque salire la tensione al Nord dove Russia e Finlandia da tempo danno vita a schermaglie verbali e diplomatiche.

Air Force in azione: caccia americani in volo. Scatta l'operazione sui confini Nato: cosa cambia nelle guerra dei cieli

Ricordiamo che la Finlandia ha il più esteso confine con la Russia in Europa: si tratta di 1.340 chilometri e dal 1997 è membro del Consiglio di partenariato euro-atlantico. In questo contesto ad alto rischio va sottolineato inoltre l'acquisto da parte di Helsinki di 64 Loockheed Martin F-35 da Washington. Ma oltre all'affare sul piano militare, questi acquisti hanno dato il via a un altro tipo di accordo tra Stati Uniti e Finlandia: Helsinki avrà diritto a "vantaggi economici d'ingegneria e produzione ad alta tecnologia". E ora la presenza di blindati dello "zio Sam" sul territorio finlandese non fa altro che rafforzare l'alleanza tra i due Paesi. Una nuova sfida allo zar Putin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.