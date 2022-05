Regina Elisabetta, "i medici glielo hanno vietato": dà forfait all'evento, le reali condizioni

09 maggio 2022 a

Nuove preoccupazioni per la Regina Elisabetta, che non riuscirà a partecipare a un importante impegno pubblico previsto per domani per motivi di salute. Per la prima volta in ben 59 anni, infatti, la Sovrana non parteciperà all'inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione parlamentare a Westminster. Nel 1963 non partecipò perché era incinta. E così a leggere il cosiddetto Queen's Speech, il programma del governo britannico, sarà suo figlio e il futuro re d'Inghilterra, il principe Carlo.

Buckingham Palace ha fatto sapere ai sudditi che la decisione è stata presa su raccomandazione dei medici, per ragioni precauzionali: si tratta comunque di un suggerimento che Sua Maestà avrebbe accolto "con riluttanza", ma a cui si atterrà scrupolosamente. A causa di non meglio precisati problemi di salute, comunque, Elisabetta - 96 anni - ha dovuto rinunciare a diversi eventi pubblici di recente.

Fino a poche ore fa Buckingham Palace aveva riferito che la regina sperava di partecipare. Poi la marcia indietro decisa dai sanitari. I suoi problemi di salute sono peggiorati da un po' di tempo a questa parte. Lo dimostra anche il fatto che la Sovrana si sia spesso mostrata in pubblico con un bastone, necessario per camminare. Nel frattempo si avvicinano sempre più i festeggiamenti in occasione del Giubileo di Platino. Almeno in quel caso, però, si spera che Sua Maestà non sia costretta a rinunciare al grande evento.

