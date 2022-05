Vladimir Putin umiliato alla parata? Cosa appare sul maxi-schermo, bucata la censura del Cremlino: clamoroso

10 maggio 2022 a

Altra gaffe alla parata russa del 9 maggio, il giorno dedicato alla vittoria sui nazisti durante la seconda guerra mondiale. Sulla tv di stato è comparsa un'immagine che col conflitto degli anni '40 non ha nulla a che fare: si tratta di Bonnie e Clyde, rappresentati come vittime di quel conflitto. La foto dei due fuorilegge americani è finita su un maxischermo, durante il grande concerto organizzato in occasione della Giorno della Vittoria, tra quelle di coloro che hanno davvero perso la vita durante il conflitto contro la Germania nazista.

Lo scivolone, andato in onda su Channel One, è stato denunciato dalla giornalista Julia Davis, fondatrice del Russian Media Monitor. In ogni caso, questo non è stato l'unico grave errore commesso ieri. Un altro ha riguardato le guide tv delle smart tv, che hanno mostrato per qualche minuto un messaggio contro la guerra in Ucraina durante la solenne parata del 9 maggio.

Come testimonia il tweet del giornalista Aleksandar Kocic, la programmazione visibile sulle smart tv mostrava un messaggio chiaro contro il conflitto in corso: i nomi di tutti i programmi presenti sulle guide tv sono stati sostituiti dal seguente testo: “Sulle vostre mani c’è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. La tv e le autorità stanno mentendo. No alla guerra“.

