T-90M, il nuovissimo tank russo da 4 milioni? “Come lo hanno fatto saltare in aria”

Il carro armato più aggiornato e costoso della Russia è stato distrutto senza troppi complimenti dalle forze ucraine durante i combattimenti nel Donbass. I video dell’esplosione sono diventati virali, dopo che a rilanciarli è stato anche il ministero della Difesa ucraino, giustamente orgoglioso di aver messo a segno un colpo di tale importanza. I filmati girati dai droni mostrano il T-90M - un tank russo di ultima generazione da oltre 4 milioni di dollari - esplodere dopo essere stato colpito nel bel mezzo di una battaglia a nord di Kharkiv.

Il ministero della Difesa ucraino ha affermato che il carro armato russo è stato eliminato da un lanciarazzi di fabbricazione svedese che costa circa 20mila dollari: “L’orgoglio dell’industria dei carri armati russi è stato distrutto dal lanciagranate anticarro portatile svedese Carl Gustaf. Ringraziamo il popolo svedese e il re per il loro aiuto”. Il T-90M è una versione aggiornata del carro armato più comune in Russia, ovvero il T-72, che è largamente diffuso tra le forze militari impegnate nella guerra in Ucraina. La nuova versione è stata dotata di una tecnologia che dovrebbe renderlo più difficile da distruggere, ma evidentemente gli ucraini hanno trovato un modo per farlo saltare in aria.

Il T-90M è del 2016 ed è il tank più aggiornato attualmente disponibile in Russia: include un’armatura migliorata, un cannone aggiornato e sistemi di navigazione satellitare potenziati. Tutto ciò non è bastato per salvarlo dall’attacco ucraino, anche se ce ne sono diverse altre decine di questi tank tra le unità russe meglio equipaggiate. La Nato però ha fornito migliaia di armi anticarro all’Ucraina, diventata piuttosto brava nel far esplodere i carri armati nemici…

