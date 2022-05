Taiwan, "Tutto pronto per l'invasione". Il "messaggio" dei servizi: quando scoppia la nuova guerra

11 maggio 2022 a

a

a

Gli americani stanno monitorando la situazione in Cina e sembrerebbe che Xi Jinping non abbia abbandonato l'idea di invadere Taiwan. Secondo Il Messaggero Avril Haines, direttrice dell'Intelligence Usa, durante un'audizione alla Commissione Forze armate del Senato statunitense, avrebbe dichiarato che Pechino starebbe organizzando la sua armata per un eventuale invasione dell'isola. La Hines ha inoltre aggiunto che l'operazione avverrebbe "Entro il 2030". Taiwan è indipendente dalla Cina dal 1949.

Video su questo argomento Cina contro Oms: critiche su "zero Covid" irresponsabili TMNews



Il capo della Cia, William Burns, il 7 maggio ha dichiarato che la guerra in Ucraina avrebbe avuto un impatto solo sul "Come e quando" i cinesi attaccheranno. Secondo quanto ha riportato Vladimir Osechkin, capo del gruppo umanitario Gulag Net, Xi avrebbe progettato di invadere l'isola il prossimo autunno o eventualmente dopo il 20esimo Congresso del Partito comunista cinese. Evento nel quale, molto probabilmente gli verrà conferito un terzo mandato al potere. La situazione della guerra in Ucraina avrebbe però fatto cambiare idea al Presidente.

L'isola è "circondata" dalle navi: "Questa è la nuova Ucraina". Taiwan, il vento della guerra mondiale



I servizi segreti Usa hanno registrato che Taiwan sta controllando molto attentamente il conflitto innescato dallo Zar, con l'intento di trarre ogni tipo d'insegnamento utile a una controffensiva con la Cina.

Nell'ultimo anno il dissapore tra Usa, Cina e Taiwan è cresciuto notevolmente. Le motivazione sono molteplici e risalgono a lunga data. Non resta quindi che aspettare e sperare in un cambio di rotta di Xi Jinping.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.