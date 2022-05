Brimstone, ecco i missili testati da Kiev: da dove li lanciano, impensabile

12 maggio 2022 a

Gli ucraini testano la loro forza in vista dei continui scontri con l'invasore russo. Un nuovo video pubblicato dal profilo Twitter "BlueSauron" mostra i soldati di Kiev intenti a lanciare dei missili. "Forze ucraine che lanciano missili Brimstone verso obiettivi russi", ha scritto l'account in un primo momento. Anche se poi si è corretto scrivendo: "Questa sembra più un'esercitazione".

Nel filmato si vedono ben tre missili che vengono lanciati da una sorta di furgone. Tutto attorno soldati e persone che riprendono la scena. Qualche settimana fa era stata la Gran Bretagna a inviare all'Ucraina questo tipo di armi. "Il Regno Unito sta già fornendo a Kiev missili a lungo raggio Brimstone, usati al momento come armi terra-terra, ma pianifica pure l'invio di specifiche batterie anti nave", aveva detto Ben Wallace, ministro della Difesa di Boris Johnson. Che poi aveva aggiunto: "Non possiamo permettere che Mosca controlli il Mar Nero, non è loro".

Questi missili sarebbero stati utilizzati in passato dalle forze britanniche in Libia e in Siria. In genere vengono lanciati da aerei a reazione e sono usati per colpire bersagli marittimi e terrestri in rapido movimento. Inoltre sono dotati di radar in grado di seguire gli obiettivi. L'Ucraina, invece, per il momento li starebbe lanciando dalla terraferma.

