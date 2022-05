Regina Elisabetta, voci inquietanti sulle sue condizioni di salute? Spunta questa clamorosa foto

13 maggio 2022 a

C'è chi aveva ipotizzato un suo ritiro dalle scene, chi invece la considerava troppo cagionevole di salute per mantenere ancora gli impegni reali. Ma la Regina Elisabetta ha stupito tutti quanti, e quindi eccola sfilare più in forma e sorridente che mai. Alla bellezza di 96 anni, compiuti il 22 aprile, Queen Elizabeth non sembra cedere allo trascorrere del tempo, come invece tanti avevano ipotizzato.

Dopo il forfait alla Stage opening of Parliament a Westmister giorni fa, si pensava che Sua Maestà non sarebbe riuscita a presenziare anche a tutti gli altri impegni reali. Invece la vediamo apparire con i suoi occhiali da sole all'ultimo grido e il rossetto geranio, quello di sempre, per il Royal Windsor Horse show. La Regina non molla e ci tiene a farlo sapere con un sorriso smagliante rivolto a tutte le malelingue.

Al suo fianco il figlio Edoardo e Penelope Knatchbull, i quali sono saliti poi sugli spalti per seguire le corse di cavalli. La grande passione della Regina che accomuna anche il figlio Conte di Sassex e l'ormai scomparso marito Filippo. La sua presenza ha quindi confermato che non intende rinunciare nemmeno a festeggiare il Giubileo per i suoi sette decenni di regno. Una traguardo estremamente importante per lei al quale non potrà e vorrà sicuramente mancare.

