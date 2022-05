Finlandia nella Nato? "Polverizzata in 10 secondi": Kinzhal, il deputato Zhuravlov rivela la risposta del Cremlino

14 maggio 2022 a

a

a

La Finlandia nella Nato? L'eventuale adesione del Paese di Sanna Marin all'Alleanza Atlantica non piacerebbe affatto alla Russia. Lo dimostrano le gravi minacce lanciate nelle ultime ore da alcuni degli uomini più vicini a Putin. Tra questi c'è il deputato Aleksey Zhuravlyov, vicepresidente della commissione Difesa. In una recente intervista ripresa dal Mirror, il 59enne ha spiegato che la Finlandia potrebbe essere spazzata via in soli 10 secondi dal missile ipersonico Kinzhal.

Video su questo argomento Finlandia e Svezia nella Nato? Il no di Erdogan: "Stesso errore con la Grecia"

"Se la Finlandia vuole entrare a far parte della Nato, allora il nostro obiettivo è assolutamente legittimo: mettere in discussione l'esistenza di questo stato. E' logico", ha continuato Zhuravlyov. Che poi ha messo in guardia anche la Gran Bretagna, dicendo che il super missile russo Satan-2 colpirebbe il Paese di Boris Johnson in 200 secondi. Nel mirino, per finire, anche gli Usa: "Se gli Stati Uniti minacciano il nostro Paese? Usiamo il Sarmat (conosciuto in Occidente come Satan-2). Solo ceneri nucleari per chi pensa che la Russia non dovrebbe esistere.La Finlandia dice che è un tutt'uno con gli Stati Uniti? Bene, aspetti il suo turno allora".

Sergej Shoigu e Lloyd Austin, la telefonata è finita in disgrazia. Secondo fonti del Pentagono...

Mentre il deputato della Duma lancia queste minacce, gli ufficiali russi sarebbero sempre più frustrati per via dei continui fallimenti in Ucraina. Tornando al nuovo potenziale membro della Nato, Zhuravlyov ha detto: "I finlandesi dovrebbero essere grati alla Russia per il loro Paese". Poi ha spiegato che molto probabilmente Mosca rafforzerà le sue difese militari sul fianco occidentale: "Fino a poco tempo fa non consideravamo possibile alcuna ostilità da parte della Finlandia, adesso invece è cambiato tutto". Secondo lui, inoltre, il Paese sarebbe stato indotto a entrare nella Nato da Usa e Gran Bretagna.

Finlandia, il suicidio perfetto di Vladimir Putin: l'ombra della Nato e l'errore del Cremlino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.