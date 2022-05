Ucraina, la guerra in diretta. "Hedgehog", truppe Nato in Estonia: "15mila soldati ai confini con la Russia"

16 maggio 2022 a

Le trattative "complicate" per far uscire i militari ucraini asserragliati nel bunker delle acciaierie Azovstal a Mariupol e l'imminente, nuova offensiva russa in Donbass. Sono questi dal punto di vista bellico i due snodi cruciali di questa giornata di guerra in Ucraina. Dal punto di vista diplomatico e "di scenario", invece, pesa su Kiev e Mosca il capitolo Nato. La Finlandia ha formalmente fatto richiesta di adesione, e la Svezia è in procinto di imitarla. E intanto, nelle prossime ore, l'Alleanza atlantica dispiegherà le proprie forze in Estonia, per una esercitazione militare che sarà una dimostrazione muscolare a pochi chilometri dai confini russi.



Ore 7.44: Mosca, "da 8 anni suggeriamo l'opzione del compromesso"

"Sono otto anni che suggeriamo l'opzione migliore, il compromesso". A dichiararlo, in un'intervista, è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata dalla Tass. "Non una pura opzione simbolica per salvare il volto di questo stato, ma per preservare un paese unito, un paese che sarebbe inoltre stato in grado di superare una crisi della crescita e sarebbe stato basato su principi democratici con possibilità di sviluppo sostenibile alternativo in un certo numero di aree", ha proseguito. "Questa opzione è stata suggerita dalla Russia, dai politici russi, ma l'Europa ha perso l'occasione", ha affermato la portavoce, secondo la quale l'Europa ha scelto di tagliare qualsiasi canale di comunicazione con la Russia: "Quello che è successo ora, e penso che non lo capiscano completamente, è che ci hanno dato il via libera".

Ore 7.31: "L'esercito russo prepara un nuova offensiva, truppe concentrate a Izyum"

L'esercito russo sta preparando operazioni offensive impiegando unità concentrate nella città di Izyum, nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. E' quanto si legge nel rapporto dello Stato maggiore ucraino pubblicato questa mattina. "In direzione di Slobozhansky, il nemico sta cercando di scoraggiare l'offensiva delle forze di difesa a nord della città di Kharkiv e impedire loro di raggiungere il confine di stato dell'Ucraina", dichiara inoltre lo Stato maggiore ucraino. Per diverse settimane, le truppe russe hanno effettuato operazioni offensive attive in direzione di Kharkiv, ma non sono state in grado di superare la resistenza delle forze armate ucraine, e hanno iniziato un graduale ritiro verso la Russia. (

Ore 7.17: Nato, maxi esercitazione con 15 mila soldati in Estonia

Prenderà il via in giornata una delle più grandi esercitazioni mai realizzate dalla Nato nella storia dei Paesi baltici. Nome in codice Hedgehog, riferisce la Bbc, le esercitazioni si terranno in Estonia nelle prossime due settimane e coinvolgeranno 15.000 soldati provenienti da dieci Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti oltre ai non membri Finlandia e Svezia. Le manovre erano state pianificate molto prima dell'invasione russa dell'Ucraina.

Ore 7.13: Nato, il premier svedese oggi in Parlamento cerca l'appoggio per l'adesione

La premier svedese, Magdalena Andersson, andrà oggi in Parlamento per cercare un ampio sostegno alla richiesta di adesione del Paese alla Nato, dopo che il suo Partito socialdemocratico al governo ha abbandonato l'opposizione di lunga data all'ingresso nell'Alleanza, sulla scia dei timori creati dall'invasione russa dell'Ucraina. "Mi assicurerò che ci sia un ampio sostegno parlamentare alla domanda di adesione della Svezia e dopo prenderemo una decisione a livello di governo", ha detto ieri Andersson in una conferenza stampa riportata dal Guardian. La Svezia, ha detto, "ha bisogno delle garanzie di sicurezza che derivano dall'ingresso nella Nato. Se restassimo l'unico Paese nella regione fuori dalla Nato - ha avvertito Andersson - saremmo in una posizione molto vulnerabile".

Ore 6.59: Stoltenberg, "Kiev può vincere questa guerra"

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato che la guerra della Russia in Ucraina non sta andando come previsto dal Cremlino. “La Russia non è riuscita a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv, la loro grande offensiva nel Donbas è in stallo. La Russia non sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici", ha affermato Stoltenberg secondo cui "l'Ucraina può vincere questa guerra". Parlando a Berlino durante gli incontri con la Nato, invece, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che l'ambasciata americana sta prendendo tutte le precauzioni necessarie, ma che sono in corso i lavori per riprendere le operazioni a Kiev molto presto. Blinken ha anche affermato che "la Nato è più forte, più capace, più unita che mai".

Ore 6.54: Zelensky, "l'operazione speciale della Russia è fallita, armate in stallo"

"Ci stiamo preparando a nuovi tentativi da parte della Russia di attaccare il Donbass, per intensificare in qualche modo il loro attacco nel sud dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky convinto che gli occupanti russi siano in una situazione di stallo e che la loro "operazione speciale" sia fallita. "Gli occupanti ancora non vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco e che la loro cosiddetta 'operazione speciale' è già fallita. Ma verrà sicuramente il momento in cui il popolo ucraino spingerà gli invasori al pieno riconoscimento della realtà", ha aggiunto Zelensky in un videomessaggio come riportato dal Kiev Independent. "Gli attacchi missilistici russi di oggi sulla regione di Lviv, i bombardamenti di Huliaipil, Severodonetsk, Lysychansk, le città e le comunità della regione di Donetsk, tutta questa brutalità degli occupanti che l'Ucraina sta vivendo ogni giorno, porteranno solo al fatto che i soldati russi che sopravvivranno porteranno questo male indietro", ha aggiunto. "Lo porteranno in Russia, perché si ritireranno. È così che finirà tutta la febbrile attività dell'esercito russo", è convinto il presidente.

Ore 6.02: L'esercito ucraino raggiunge confine con la Russia nella regione di Kharkiv

Nella regione di Kharkiv, i difensori ucraini di uno dei battaglioni di difesa territoriale hanno respinto l'esercito russo e hanno raggiunto una sezione del confine di stato Ucraina-Russia. Lo rende noto Ukrinform. "Il 227° Battaglione della 127ma Brigata delle Forze di Difesa Territoriale delle Forze Armate dell'Ucraina della città di Kharkiv ha respinto i russi e ha raggiunto una sezione del confine dello Stato", ha scritto su Facebook il Ministero della Difesa dell'Ucraina.

Ore 3.09: Austin a Kiev, "sostegno Usa è incrollabile"

In una conversazione con il suo omologo ucraino Oleksii Reznikov, il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha ribadito il "sostegno incrollabile" di Washington "alla sovranità dell'Ucraina" e garantito "l'assistenza nel campo della sicurezza per rafforzare la capacita' dell'Ucraina di contrastare l'aggressione russa".

Ore 00.09: "Negoziati per far uscire anche i militari da Mariupol"

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky afferma che sono in corso negoziati per arrivare far uscire le persone da Mariupol, compresi i combattenti ucraini asserragliati nell'acciaieria di Azovstal. Zelensky lo ha annunciato in un videomessaggio, riferisce Ukrinform. "Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da Azovstal. Ci occupiamo quotidianamente di questo. E la cosa principale è che gli accordi siano rispettati", ha detto il presidente.

