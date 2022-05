Usa, "accensione dopo il distacco dall'aereo": come funziona il missile con cui Biden può annientare Putin

17 maggio 2022 a

La minaccia di Putin sul ricorso al missile nucleare Satan-2, un'arma in grado di "spazzare via la Gran Bretagna in 200 secondi", ha messo in allarme gli alleati e soprattutto gli Stati Uniti. Che quindi hanno già risposto in maniera velata testando un missile ipersonico. Lo ha fatto sapere l'aeronautica americana, dicendo che il test ha avuto un esito positivo e che l'arma in questione riesce a volare a una velocità cinque volte superiore a quella del suono.

Il test, come riporta il Mirror, è stato fatto sabato scorso al largo delle coste della California meridionale. Il missile è stato lanciato da un bombardiere B-52, come ha spiegato l'Air Force in una nota: "Dopo il distacco dall'aereo, il missile si è acceso, raggiungendo velocità ipersoniche cinque volte superiori alla velocità del suono". Si tratta di armi la cui velocità e manovrabilità rendono difficili rintracciarle e intercettarle. Gli Usa, però, non sono l'unico Paese ad averle a disposizione: anche Russia e Cina le hanno nel proprio arsenale.

Tra i Paesi minacciati dalla Russia col Satan-2 non c'è solo la Gran Bretagna, ma anche la Finlandia, che ha avanzato la richiesta di entrare nella Nato. Proprio per questo Aleksey Zhuravlyov, vicepresidente della commissione per la difesa del parlamento russo, ha già detto che il Paese di Sanna Marin potrebbe essere completamente spazzato via in appena 10 secondi dal missile Kinzhal: "Se la Finlandia vuole entrare a far parte di quel blocco, allora il nostro obiettivo è assolutamente legittimo: mettere in discussione l'esistenza di questo stato. E' logico".

