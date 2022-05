Battaglione Azov, che fine faranno i soldati: spunta la nave di Erdogan, ma Putin prepara la vendetta

17 maggio 2022 a

a

a

L'acciaieria Azovstal a Mariupol è stata evacuata: le forze armate ucraine hanno ordinato ai combattenti ancora asserragliati all'interno dell'edificio, sia marines che membri di Azov, di uscire dallo stabilimento. L'operazione è avvenuta solo dopo l'accordo raggiunto ieri tra Russia e Ucraina. Adesso però ci si chiede: che fine faranno quei soldati? Non è ancora chiaro. Certo è che, durante l'evacuazione, in molti sono usciti feriti grazie al supporto delle barelle.

"Cosa svelano le immagini dell'evacuazione". Azovstal, bomba di Toni Capuozzo: che cosa c'è dietro davvero

Stando a delle indiscrezioni riportate dal Messaggero, la destinazione finale degli "eroi di Azovstal", decisa da Mosca, sarebbe Novoazovsk, a est di Mariupol, nel territorio controllato dai separatisti. Kiev, nel frattempo, starebbe continuando a premere per la mediazione della Turchia. Anche perché nei giorni scorsi Ankara si è spesso detta disponibile a occuparsi dei soldati appena evacuati. Ieri, per esempio, si è offerta di evacuare i militari con una nave dal porto di Berdyansk a Istanbul. Sembra difficile però che Putin decida di lasciare andare i combattenti dell'acciaieria senza alcuna conseguenza.

"Ecco qual è il messaggio segreto di Putin...". Rampini svela i piani dello zar, sta per finire tutto?

Il consigliere di Putin, Vladimir Medinsky, ha spiegato che i "criminali di guerra" di Azov non potranno essere oggetto di "negoziati politici" perché sono considerati dei nazisti. Il rischio è che finiscano sotto accusa per terrorismo. Onu e Occidente invece starebbero provando a mediare, puntando soprattutto sulla possibilità di attuare uno scambio tra prigionieri. Mogli, madri e sorelle dei combattenti di Azov, intanto, sono tornate a parlare. Alcune di loro sono andate in Turchia e hanno ringraziato Erdogan per la mediazione e per aver offerto una nave per l’evacuazione.

"Occhio alla parola obbedire...". Dalla Gruber svelato il grande segreto di Zelensky: cosa accadrà dopo la resa dell'Azov

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.