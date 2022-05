La verità sul balcone di Harry e Meghan, una voce pazzesca da Londra: "L'ha voluto la Regina"

17 maggio 2022 a

Non sono i reali a non volerli, ma sono i duchi di Sussex a negare la loro presenza sul balcone di Buckingham Palace. È quanto fatto trapelare da un amico della coppia al Daily Mail: “Il principe Harry e Meghan Markle non hanno mai desiderato essere sul balcone accanto al resto della famiglia reale”. I due avrebbero addirittura “negoziato” con la regina Elisabetta la loro partecipazione al Giubileo di Platino.

In cambio della loro assenza alla prima uscita sul balcone, i duchi di Sussex verranno ammessi ad altri eventi, “compresa la funzione per il Ringraziamento - è la precisazione di Omid Scobie, il loro biografo personale - che si terrà nella Cattedrale di St. Paul”. Questo spiegherebbe perché la conferma del ritorno a Londra di Harry e Meghan sia arrivata poco dopo l’annuncio reale della loro assenza - e di quella del principe Andrea - dal saluto ai sudditi dal balcone di Buckingham Palace. “Nessuna sopresa - ha affermato Scobie - come spesso accade, la realtà è meno complessa di quanto si creda: il principe aveva già parlato con Sua Maestà circa la possibilità di non affacciarsi al balcone, ed entrambe le parti convenivano che la loro presenza non sarebbe stata molto appropriata”.

Ai duchi di Sussex dovrebbe però essere concessa una seconda uscita sul balcone, segno che almeno per i festeggiamenti dedicati alla nonna i fratelli Harry e William accantoneranno i loro dissapori. “Era desiderio della Regina che loro fossero presenti - ha dichiarato Richard Fitzwilliam, esperto della famiglia reale - tutto quello che è accaduto non sarà dimenticato, ma la Regina vuole la famiglia unita. E molto lavoro viene fatto dietro le quinte affinché questo possa finalmente accadere”.

