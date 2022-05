Ucraina, la guerra in diretta: "Kadyrov e suo cugino Delimkhanov". Battaglione Azov, il "fattore ceceno": "Caos nell'esercito russo"

18 maggio 2022 a

L'epilogo della resistenza del Battaglione Azov a Mariupol domina le cronache nella giornata di guerra in Ucraina numero 84. Tremila civili ucraini sono stati trasferiti dai russi in una ex colonia penale a Donetsk, mentre si tratta per far uscire incolumi anche gli ultimi combattenti dal bunker delle acciaierie Azovstal. Sul piano diplomatico, proseguono le tensioni nella Nato sull'adesione di Finlandia e Svezia a cui si è detta contraria la Turchia di Erdogan, con gli Stati Uniti impegnati in una difficile mediazione.

Ore 7.29: "Per i russi significativi problemi di risorse"

I russi continuano ad avere "significativi problemi di risorse in Ucraina", che "probabilmente contribuiscono a un comando disunito che continua a ostacolare le operazioni della Russia". Lo rileva l'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica sul conflitto in corso in Ucraina. Nonostante le forze russe abbiano assediato Mariupol per oltre 10 settimane, la ferma resistenza Ucraina ha ritardato la capacità della Russia di ottenere il pieno controllo della città, fa notare Londra. La resistenza delle truppe di Kiev, ribadisce il bollettino, ha frustrato i primi tentativi dell'esercito di Mosca di catturare una città chiave e ha inflitto costose perdite di personale tra le forze russe. Nel tentativo di superare la resistenza Ucraina, la Russia ha fatto un uso significativo di personale ausiliario, incluso il dispiegamento di forze cecene, probabilmente composte da diverse migliaia di combattenti concentrati principalmente nei settori di Mariupol e Lugansk. Le forze cecene nella zona di Mariupol, spiega l'intelligence britannica, probabilmente sono costituite sia da volontari che da unità della Guardia nazionale, di solito preposte alla sicurezza del leader ceceno, Ramazan Kadyrov. Kadyrov probabilmente mantiene uno stretto controllo personale dello schieramento, mentre suo cugino Adam Delimkhanov ha probabilmente agito come comandante sul campo ceceno a Mariupol. Il dispiegamento in combattimento di personale così disparato dimostra i significativi problemi di risorse della Russia in Ucraina e probabilmente contribuisce al fatto che il comando delle operazioni appaia disunito, fattore che continua a ostacolare le operazioni della Russia in Ucraina, concludono gli 007 militari di Londra.

Ore 7.29: "L'esercito russo concentra 15 elicotteri a Luhansk"

L'esercito russo ha concentrato fino a 15 elicotteri nella regione di Luhansk in direzione di Bakhmut e Severodonetsk, per fornire supporto aereo all'offensiva delle forze di terra in quell'area. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. Secondo il rapporto, le truppe russe effettuano bombardamenti lungo l'intera linea di contatto e nelle profondità della difesa delle forze ucraine nell'area operativa di Donetsk. "12 attacchi nemici sono stati respinti nelle direzioni di Donetsk e Luhansk nelle ultime 24 ore, tre carri armati, tre sistemi di artiglieria, sei unita' di veicoli corazzati da combattimento e sette veicoli nemici sono stati distrutti", ha affermato lo Stato maggiore.

Ore 6.49: Mariupol, 3mila civili trasferiti nell'ex colonia penale russa a Donetsk

L'esercito russo sta trattenendo circa tremila civili di Mariupol in una ex colonia penale Donestk e tra loro ci sono anche 30 volontari arrivati nella città assediata sul Mar Nero per portare aiuti umanitari. Lo denuncia il difensore civico ucraino per i diritti umani Lyudmyla Denisova affermando che i civili vengono trattenuti dall'esercito russo per un mese, ma chi è considerato ''particolarmente inaffidabile'' come ex soldati e poliziotti è trattenuto per due mesi.

Ore 01.03: "Russia valuta il ritiro da Oms e Wto"

Secondo i media russi, la Duma sta valutando il ritiro dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Lo ha riferito la testata Kommersant citando il vice presidente dell'assemblea, Pyotr Tolstoy.

