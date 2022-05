Misty Ovens, sfigurata dal lettino solare: come si è ridotta a 44 anni, una foto terrificante

18 maggio 2022 a

Brutta storia quella capitata a Misty Ovens, 44enne mamma di tre figli e residente a Richland, Washington, Stati Uniti. Una donna da sempre amante dell'abbronzatura tanto da sottoporsi, per ben 10 anni durante a sua giovinezza, almeno una volta a settimana al lettino solare. Negli anni però tutte queste 'lampade' hanno avuto i loro effetti. Mirror spiega che la donna aveva smesso di utilizzare i lettini abbronzanti dopo la diagnosi di un cancro al seno nel 2011.

Il mese scorso, però, le è stato diagnosticato anche un carcinoma basocellulare, una forma di cancro della pelle. Dopo essersi sottoposta all'operazione per rimuoverlo, la donna è rimasta sconvolta quando ha visto il risultato. "Sono rimasta davvero scioccata quando ho visto la dimensione del buco e le cuciture. Penso che sia stata la prima volta che ho iniziato a elaborare dei sentimenti al riguardo". L'operazione le aveva lasciato un buco che aveva la circonferenza di una pallina da golf. Dopo questa esperienza Misty è ora desiderosa di aumentare la consapevolezza sull'importanza di applicare la protezione solare.

Ecco il buco che la donna aveva sul volto:

"Mio marito e i miei amici sono molto gentili e mi dicono che non è poi così male, è sempre più intenso quando è sulla tua faccia". Misty si era accorta della protuberanza sul suo volto molto tempo prima ma non ci aveva mai fatto troppo caso. Un giorno, però, mentre stava pulendo gli occhiali, la sua unghia si è impigliata e ha iniziato a perdere sangue ininterrottamente. Dopo vari controlli e visite è risultata positiva al carcinoma basocellulare. "Quando mi hanno mostrato il buco che avevo in faccia, sono rimasto davvero scioccata. È stato un intervento chirurgico molto più traumatico di quanto pensassi" ha confessato la donna che ora è impegnata come membro del consiglio in un centro oncologico per aiutare chi si trova nella sua stessa situazione.



