Vladimir Putin, "ecco di cosa odora": la sconvolgente esperienza in prima persona dell'ex consigliera

Fiona Hill, ex funzionaria del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha raccontato la sua esperienza di una cena, qualche anno fa, con il presidente russo Vladimir Putin. E nel corso di una intervista a "Desert Island Dics" sulla BBC ha svelato un retroscena curioso sul presidente russo. Innanzitutto la Hill descrive Putin come un uomo pieno di manie e molto attento ai dettagli, soprattutto per tutto quello che c'entra con la sua sicurezza personale. "Ho notato subito il modo in cui una piccola vena pulsava sul lato sinistro della sua faccia", ha detto l'ex funzionaria statunitense. Poi il dettaglio dell'orologio molto costoso che portava al polso lo zar.

Ma di fatto c'è un particolare ancora più curioso che ha colpito la Hill, l'odore di Putin: "Ora, può sembrare davvero bizzarro, ma ho sentito il suo odore, come se si fosse appena lavato". E ancora: "Non aveva acqua di colonia, ma era quasi come se fosse uscito da un bagno preparatorio speciale o qualcosa del genere, pochi momenti prima del nostro incontro".

Insomma, come ricorda anche ilMessaggero, Putin bada molto alla sua preparazione fisica in vista di un incontro importante. E la reazione della Hill è stata questa: "Ho pensato: 'Wow, guarda questo, è tutta una messa in scena. Ogni piccolo dettaglio di questa “performance” è studiato a tavolino". Lo zar dunque non trascura i dettagli...

