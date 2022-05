Ucraina, la guerra in diretta. "Si è comportato male", che fine ha fatto fare Putin al generale Kisel

19 maggio 2022 a

Giorno di guerra in Ucraina numero 85: è ancora stallo sostanziale in Donbass, dove l'avanzata russa è lenta e non mancano i contrattacchi dell'esercito di Kiev. Dal punto di vista diplomatico, si segnala la pesante rappresaglia di Mosca che caccia come persone non gradite diplomatici dei "paesi ostili", tra cui 24 funzionari italiani. Continuano le trattative per evacuare completamente il bunker delle acciaierie Azovstal, a Mariupol, dove restano asserragliate alcune decine di combattenti del Battaglione Azov, tra cui il comandante Denis Prokopenko.



Ore 8.25: Onu, "Mosca sblocchi i porti del Mar Nero o sarà carestia"

Nuovo appello del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sul "danno collaterale" indotto dalla guerra in Ucraina in grado di innescare un fenomeno di carenza di cibo che potrebbe causare "malnutrizione, fame di massa e carestia, in una crisi che potrebbe durare anni" in tutto il mondo. Parlando a New York a un vertice sui problemi dell'accesso al cibo a livello planetario, Guterres ha chiesto alla Russia di revocare il blocco del Mar Nero che impedisce le spedizioni di grano ucraino verso i mercati esteri. "Siamo chiari: non esiste una soluzione efficace alla crisi alimentare senza reintegrare la produzione alimentare ucraina", ha affermato Guterres. "La Russia deve consentire l'esportazione sicura e protetta del grano immagazzinato nei porti ucraini". Il segretario generale dell'Onu ha specificato che sono comunque in corso trattative "intense" con la Russia per cercare di trovare una soluzione al problema.

Ore 8.18: Raffica di bombardamenti sulla regione di Sumy

Le forze di Mosca hanno continuato a bombardare ieri sera la regione ucraina di Sumy (est) lungo il suo intero confine con la Russia: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytskyi, secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda. "I nemici russi sembrano impazziti. I bombardamenti sono continuati lungo l'intero confine della regione di Sumy", ha scritto Zhyvytskyi, spiegando che gli attacchi con pezzi di artiglieria pesante provenivano dal territorio russo. Per il momento non si segnalano vittime.

Ore 7.52: "Mosca rimuove i suoi alti ufficiali"

"Nelle ultime settimane, la Russia ha rimosso i comandanti di alto livello che considera si siano comportati male durante le fasi iniziali dell'invasione dell'Ucraina". E' il focus su cui punta l'analisi odierna dell'intelligence della Difesa britannica. In particolare, si legge sull'aggiornamento diffuso dal ministero della Difesa di Londra, "il tenente generale Serhiy Kisel, che comandava la 1a Armata carri armati d'elite, è stato sospeso per la mancata cattura di Kharkiv", mentre "anche il viceammiraglio Igor Osipov, che comandava la Flotta del Mar Nero, è stato probabilmente sospeso in seguito all'affondamento dell'incrociatore Moskva in aprile". Invece, secondo l'intelligence, "il Capo di Stato Maggiore russo Valeriy Gerasimov probabilmente rimane al suo posto, ma non è chiaro se mantenga la fiducia del presidente Putin".



Ore 07.25: "Bombardamenti ucraini nella regione russa di Kursk, un morto"

Almeno una persona ha perso la vita a seguito di un attacco proveniente dall'Ucraina al villaggio di Tetkino, nella regione russa di Kursk. Lo ha dichiarato questa mattina il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoit, sul proprio canale Telegram. "Un altro attacco nemico a Tetkino, avvenuto all'alba, si è purtroppo concluso in tragedia. Al momento è noto almeno un morto civile", ha scritto il governatore. Secondo i dati preliminari, la vittima è un camionista che stava scaricando materie prime in una distilleria locale, dove sono stati segnalati alcuni feriti. Starovoit ha aggiunto che nell'insediamento di Tetkino sono scoppiati degli incendi e che diverse abitazioni sono state danneggiate. Inoltre ci sono segnalazioni di ordigni inesplosi, mentre sul posto sono già intervenuti specialisti forensi. "Forniremo tutta l'assistenza necessaria a tutte le famiglie colpite", ha concluso il governatore.

Ore 6.52: La Russia chiude gli uffici della tv canadese

La Russia ha fatto sapere che chiuderà gli uffici moscoviti della Canadian Broadcasting Corporation (Cbc) come ritorsione per la decisione di Ottawa di mettere al bando Rt. La misura punitiva è stata immediatamente condannata dal premier canadese Justin Trudeau secondo cui "il giornalismo responsabile, che condivide con i cittadini quello che sta succedendo, è una profonda minaccia per Vladimir Putin". Da parte sua, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha denunciato l'iniziativa "russofobica" del governo canadese contro Rt e ha qualificato Cbc come "rumore di propaganda".

Ore 6.05: Attacchi russi, 10 civili ucraini morti nella regione di Donetsk

Le forze russe hanno ucciso 10 civili nella regione di Donetsk, secondo quanto riferito dal governatore regionale Pavlo Kirilenko in un post su Facebook. "La Russia sta uccidendo civili! Il 18 maggio i russi hanno ucciso 10 civili nella regione di Donetsk: sette a Lyman e tre a Bakhmut. Due bambini sono stati uccisi: uno a Lyman e uno a Bakhmut", ha detto Kirilenko, capo della Amministrazione militare regionale. Kirilenko ha spiegato che altri sette civili sono rimasti feriti. "È ancora impossibile determinare il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovakha. Tutti i russi saranno ritenuti responsabili di questi crimini!", ha aggiunto.

Ore 2.02: "Biden nega a Kiev il lanciarazzi a lunga gittata"

Joe Biden resiste alle pressanti richieste di Kiev di ottenere sistemi lanciarazzi a lunga gittata, nel timore che possano essere usati per lanciare attacchi in territorio russo, espandendo e prolungando il conflitto in Ucraina. Lo scrive Politico citando tre persone a conoscenza del dossier. Per contrastare l'artiglieria pesante russa nel Donbass, Kiev in particolare chiede da tempo la fornitura di lanciarazzi multipli Mlrs, il sistema più pesante, complesso e potente sviluppato in tale categoria d'armamenti dall'industria occidentale. Ma la Casa Bianca non cede e i dirigenti ucraini sarebbero sempre piu' frustrati. "C'è stato un momento favorevole (a questo tipo di forniture, ndr) a Ramstein ma sembra essersi raffreddato", ha confidato un assistente parlamentare a conoscenza della discussione avuta da alleati e partner occidentali in Germania.



