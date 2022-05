Thorsten Kutz, l'uomo dei tank sparito e ritrovato in condizioni disperate: il giallo sconvolge l'Europa

20 maggio 2022 a

Scompare per quattro giorni, poi riappare ubriaco e in chiaro stato confusionale. Al centro di questo giallo c'è il 51enne Thorsten Kutz, amministratore delegato di Rheinmetall, il maggior gruppo produttore di armi tedesco. Si tratta della stessa azienda che avrebbe messo a disposizione del governo tedesco 8 carri armati Leopard 1 e 100 blindati Marder per consegnarli all’esercito dell’Ucraina.

A rivelare la notizia - come riporta il Corriere della Sera - è stata la Bild Zeitung. Tutto è iniziato lo scorso 13 maggio, quando la polizia di Kassel, nel Land dell’Assia, ha annunciato di essere alla ricerca di un uomo che non si era fatto vedere sul posto di lavoro e non si era presentato nemmeno agli appuntamenti privati che aveva programmato. Zero segni di vita anche al cellulare. A corredo dell'annuncio una foto presa da una videocamera, che mostrava Kutz mentre prelevava contanti da un bancomat.

L'ad del gruppo è stato rintracciato domenica scorsa da una volante della polizia vicino alla Fiera di Kassel: si trovava dentro un’auto ed era in stato di ebbrezza. Le sue condizioni erano così critiche che si è resa necessaria l'assistenza medica in ospedale. In ogni caso sulla sua sparizione non si sa ancora nulla. Le ipotesi, però, non mancano. Kutz, infatti, non è un uomo qualunque, guida il colosso tedesco degli armamenti da gennaio 2022. Il dubbio quindi è questo: è stato rapito per lanciare un avvertimento oppure si è trattato solo di una questione privata?

