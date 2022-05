Vladimir Putin malato, "cosa gli fanno tra una riunione e l'altra"

20 maggio 2022 a

Non si arrestano le voci sulle condizioni di salute dello Zar Vladimir Putin. Il presidente è sempre più sotto la lente d'ingrandimento dei media e ogni sua mossa genera migliaia di pareri contrastanti. Secondo Crisropher Steele, ex professionista dell'Intelligence britannica, lo Zar sarebbe costantemente accompagnato da un team di medici in quanto: "Ha bisogno di cure mediche 24 ore su 24".

Questa situazione starebbe portando il Cremlino al caos completo. Sono ormai diverse settimane che i media hanno dichiarato che Putin sia cagionevole di salute. Si era ipotizzato inizialmente un cancro e subito dopo il Parkinson. Secondo Steele, che ha diretto il Russia desk dell'MI6 (il servizio segreto britannico) tra il 2006 e il 2009, però non sarebbero note le Sue condizioni di salute esatte. "Putin riceve qualche tipo di trattamento medico tra le diverse fasi delle riunioni del Consiglio di sicurezza" ha spiegato Steele.

Persino Kyrylo Budanov, generale maggiore ucraino, ha affermato che lo Zar sarebbe gravemente malato di cancro e che in Russia è in corso un'operazione per rimuoverlo. A supportare tale tesi si è aggiunta anche la rivista News Lines, citando una registrazione audio di un oligarca, il quale afferma che Putin è molto malato di cancro. L'intelligence russa della FSB, in un promemoria top secret ha però invitato i suoi direttori a non badare a tali voci. Chi avrà ragione?

