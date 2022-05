Caldaie a gas, vietato comprarle: ecco da quando scatta lo stop

21 maggio 2022 a

Il nuovo obbiettivo europeo per il 2029 è quello di eliminare la vendita delle caldaie a gas, uscendo così definitivamente dalla dipendenza del rifornimento russo. La comunicazione arriva dalla Commissione europea attraverso il piano RePowerEu presentato dalla presidente Von der Leyen. Il progetto è stato presentato ieri, venerdì 20 maggio, a Bruxelles e vale centinaia di migliaia di euro. All'interno di quest'ultimo è stata inserita un'altra novità: imporre l'obbligo d'installare pannelli solari sui tetti di tutti gli edifici pubblici e commerciali entro il 2025.

Questa decisione è stata presa in riferimento agli ultimi avvenimenti in Ucraina, dato che il filo conduttore tra Europa e Russia è sempre più quello legato al gas. Ci sarebbe però anche un altro motivo che riguarderebbe la transizione ecologica verso un'economia sostenibile a livello ambientale. Il progetto iniziale sarebbe quindi quello di vietare dal 2029 in poi la vendita di caldaie autonome di gas in tutti gli Stati dell'Unione.

Nel progetto RePowerEu si intende arrivare all'obbiettivo attraverso limiti di progettazione ecocompatibile più rigorosi per i sistemi di riscaldamento. Ciò implicherebbe il 2029 come data ultima per l'immissione sul mercato di caldaie a combustibili fossili autonome. In pratica, tale scopo verrà considerato raggiunto grazie al declassamento delle caldaie a combustibile fossile nelle etichette sulla performance energetica e, inoltre, dal piano per raddoppiare la diffusione delle pompe di calore.

