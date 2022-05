Joe Biden, gaffe senza precedenti in Corea del Sud: come chiama il presidente, sconcertante

21 maggio 2022 a

Nuova gaffe per Joe Biden, che durante la visita in Corea del Sud ha chiamato il presidente Yoon Suk-yeol con il nome del predecessore Moon Jae-in. Non è la prima volta che il presidente degli Stati Uniti fa una figuraccia del genere. Già l'anno scorso a marzo, sempre durante una visita a Seul, il capo della Casa Bianca aveva definito Moon "primo ministro" invece che presidente. A riprendere lo scivolone è un video ufficiale, dal quale però sembra che Yoon Suk-yeol non si sia accorto di nulla. In caso contrario, sarebbe stato bravo a nascondere la sua reazione.

Le gaffe per Biden, però, non finiscono qui. L'inquilino della Casa Bianca, infatti, ha sbagliato anche il nome della città in cui sorge lo stabilimento Samsung in Texas poco dopo l'atterraggio per il primo viaggio in Asia. E' nell'atrio di una struttura di microchip Samsung, infatti, che i due presidenti si sono incontrati. Biden, in particolare, ha erroneamente chiamato la città di Taylor "Tyler".

Da qualche mese a questa parte, comunque, il presidente statunitense sembra collezionare solo figuracce. Lo scorso gennaio, per esempio, non sapendo di avere ancora il microfono aperto al termine di una conferenza stampa, insultò un giornalista chiamandolo "figlio di putt***" per via di una domanda che gli era stata fatta, salvo poi scusarsi in un secondo momento.

