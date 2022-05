Inghilterra, famiglia ospita una rifugiata ucraina e lei... incredibile triangolo amoroso

21 maggio 2022 a

Sofiia Karkadym, 22enne ucraina, è fuggita dalla sua terra per trovare rifugio in Inghilterra presso una famiglia che ha deciso di accoglierla. L'unico problema è che, il marito 29enne Tony Gannett, si è innamorato della giovane ucraina e ha abbandonato la moglie Lorona con i due figli per scappare con il suo nuovo amore. Il tabloid britannico The Sun ha rivelato che la vicenda è avvenuta a Bradfort (West York).

Prima di diventare il garante di Sofiia, Tony si era iscritto al programma di rehoming del governo con la speranza di aiutare chi ne aveva bisogno. I due si conoscevano da appena una settimana quando hanno deciso di scappare. "È iniziato tutto con il semplice desiderio di fare la cosa giusta e di mettere un tetto sopra la testa di qualcuno che ne ha bisogno, uomo o donna che sia" ha spiegato l'uomo al The Sun. "La situazione è degenerata sabato scorso, quando mia moglie si è accanita contro Sofiia, urlandole contro e usando un linguaggio duro che l'ha lasciata in lacrime. Ha detto che non si sentiva più in grado di stare sotto il nostro tetto e qualcosa dentro di me è scattato" ha poi continuato.

Tony Gannett con l'ormai ex moglie Lorona:

Tony ha spiegato che i due si sono piaciuti fin dall'inizio in quanto lui parla un po' di slovacco, molto simile all'ucraino. Rimanevano a chiacchierare fino a tardi e la moglie è diventata subito gelosa anche perché non capiva cosa si dicessero. "Ci sedavamo a chiacchierare, a bere e guardare la tv, anche dopo che Lorna era andata a letto".Quando la moglie ha ordinato alla ragazza di andarsene perché non sopportava più la situazione, Tony ha detto che l'avrebbe seguita. "Sono cose che succedono" ha detto la ragazza. I due ora stanno cercando casa insieme.

